Большой волейбол объединил любителей спорта

Липецкая область присоединилась к акции «Ещё один день волейбола», которая объединила порядка 200 тысяч игроков из 31 страны. В общей сложности было задействовано около двух тысяч площадок и проведено свыше 10 тысяч матчей.

В акции приняли участие более тысячи жителей региона. Большой спортивный праздник прошёл в спорткомплексе «Атлант». Любители здорового образа жизни участвовали в различных конкурсах, самые ловкие испытали свои силы в волейбольном тире. Победители импровизированных турниров получили призы.

Подарок любителям волейбола в минувшие выходные преподнесли и профессиональные спортсменки. ВК «Липецк» обыграл череповецкую «Северянку» в первых двух матчах полуфинала плей-офф чемпионата России высшей лиги «А» среди женских команд.

Игры полуфинала продлятся до трёх побед. Борьба продолжится на территории соперника. На следующей неделе липчанки отправятся в Череповец. Присоединиться могут и болельщики. Для них волейбольный клуб «Липецк» организует бесплатный транспорт. Записаться можно в официальных аккаунтах клуба.

«Волейбольные турниры привлекают жителей региона самого разного возраста к занятиям спортом и пропагандируют здоровый образ жизни, – считает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. – Необходимо активнее популяризировать занятия массовой физической культурой».