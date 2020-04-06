Быть ли в Добринке парку военной техники и скейт-площадке? Администрация района интересуется мнением жителей

Некоторыми планами по благоустройству районного центра поделился с редакцией газеты глава района Сергей Москворецкий:

— Мы решили сделать скейт-площадку на территории возле поликлиники на улице Корнева. Проложить там роллерные дорожки, убрать часть деревьев и скронировать остальные. Но нужно учитывать мнение жителей. Прежде чем мы начнем это делать, следует знать, что нам это даст и нужно ли это людям. Хотелось бы получить обратную связь.

По словам С.П. Москворецкого, в планах районной администрации в будущем привести в надлежащий порядок добринский стадион. Скорее всего, уже в следующем году.

— У добринцев появилась собственная набережная. У нас установлен самолет, есть детский парк, танцплощадка, вместительная парковка для машин. Там уже сейчас собирается немало отдыхающих разного возраста. — подчеркнул С.П. Москворецкий. — Мое видение дальнейшего благоустройства этой территории – сделать там еще парк военной техники. В этом есть и патриотическая составляющая.

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Скейт-площадка на Корнева (да/нет),

Парк военной техники (да/нет).

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