Бывшую блокадницу из Добринского района поздравили со столетием

Вчера внушительная делегация в составе заместителя главы Добринского района Олега Малыхина, директора центра соцзащиты населения Павла Новикова, председателя совета ветеранов Лидии Егоровой и представителя областного управления социальной защиты населения Наталии Есинской побывала в гостях у Александры Алексеевны Востриковой, проживающей в селе Отскочное. Они приехали поздравить эту женщину с вековым юбилеем, который А.А. Вострикова отметила 10 марта.

От имени главы Добринского района Сергея Москворецкого юбилярше передал самые теплые поздравления Олег Малыхин, пожелав Александре Алексеевне только крепкого здоровья и внимания со стороны родных и близких.

Виновнице торжества вручили поздравительный адрес от Президента России, денежный и другие подарки.

Александра Алексеевна является единственной жительницей нашего района, имеющей знак «Житель блокадного Ленинграда». Также она — труженик тыла и ветеран труда.