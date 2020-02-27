Чаплыгинские школьники провели телемост с индийской школой

Видеоконференцию с индийскими школьниками провели учащиеся Рощинской школы Чаплыгинского района. В феврале также состоялись два прямых включения со студентами русской кафедры университета им. Джавахарлала Неру города Дели.

Видеоконференции с образовательными учреждениями разных стран стали традицией для чаплыгинских школьников. Если в прошлом учебном году было проведено пять видеоконференций, то с начала этого года организовано уже пять телемостов и планируется ещё два в марте.

Учащиеся Рощинской школы исполнили гимн страны, современные русские танцы, рассказали об одежде русских людей в разные времена года, а также познакомили индийских сверстников с традициями празднования Нового года в России, показав красочный спектакль.

В свою очередь, индийские школьники и учителя продемонстрировали разные аспекты индийской культуры: еду, танцы, песни, популярные игры, сказки, легенды и многое другое.

«Такое общение не только развивает кругозор и открывает детям современный мир, но и способствует расширению традиционно дружеских российско-индийских взаимоотношений», — отмечает глава региона Игорь Артамонов.