Челлендж на удалёнке от липецких футболистов. Они жонглируют мячом и читают стихи

Пока профессиональный футбол практически во всем мире ушел в отпуск из-за пандемии COVID-19, а массовые спортивные мероприятия отменяются, липецкие любители игры в мяч не теряют бодрости духа и чувства юмора. Спортивный активист из Липецка Игорь Беликов запустил челлендж, дав ему название «Культурный футбол». Суть его в следующем. Любой желающий может читать стихотворение (кому какое по душе) и при этом должен жонглировать мячом. Все это нужно снять на видео и выложить в соцсетях с соответствующим хэштегом #Культурный_футбол.

«Желательно читать с выражением, а жонглировать технично, не в пример мне», — написал Игорь на своей страничке Вконтакте. — «Покажем, что футболисты — это не только лодыри и дураки, но и вполне себе культурные и образованные люди с неплохим уровнем интеллекта!».

Сам Игорь прочитал стихотворение Маяковского с вполне себе подходящим к случаю названием «А вы могли бы?». И передал челлендж своим знакомым и «всем футболистам Липецка, России и планеты Земля».

К его вызову уже начали присоединяться другие. Например, Илья Зиянгиров решил прочитать стихотворение Сергея Орлова «Она молилась за победу…».

А Дмитрий Едунов решил не отступать от классики, остановив свой выбор на Пушкине.