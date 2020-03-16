Чем сегодня кормят в наших школах?

Что сегодня в столовой на обед? Такой вопрос, думается, волновал школьников во все времена сильнее, чем собственная успеваемость и уж тем более задания на дом. Мы разобрались в нём основательно

Президент России Владимир Путин в Послании Федеральному собранию поручил обеспечить бесплатным горячим питанием всех школьников с 1 по 4 классы. Он предложил его финансировать из трех источников: федерального, регионального и местного.

Сейчас, как известно, родители перечисляют плату за питание, и мы попытаемся разобраться, чем же кормят учащихся, в том числе младшеклассников, в отдельно взятой школе Добринского района (МБОУ СОШ №2 п. Добринка). Интересно, всё ли они съедают, не растрачивая понапрасну родительские деньги, или наоборот? Сразу скажем, что не следует считать наш материал ни критикой, ни рекламой. Как говорится, просто констатация фактов, не более.

ЕШЬ! ЗА ВСЁ ЗАПЛАЧЕНО!

В Добринской школе №2 за питание в столовой отвечает завуч по воспитательной работе Е.А. Ларина. Она подробно объяснила, как формируется меню, сколько стоят обеды и завтраки.

Елена Ларина.

— У нас организовано двухразовое горячее питание для 100% обучающихся. Дети, посещающие группу продленного дня, получают дополнительный полдник.

Школьники завтракают и обедают на сумму 70 рублей. Стоимость завтрака — 20 рублей, горячего комплексного обеда — 50 рублей. Средства на завтраки выделяет региональный бюджет. Что касается обедов, то здесь для определенной категории детей действует дополнительная льгота: ребятам из многодетных и малообеспеченных семей, посещающим «продлёнку», по 20 рублей перечисляется из средств регионального бюджета, а 30 рублей доплачивают родители.

Дети с ограниченными возможностями здоровья получают обеды и плюс дополнительно к ним кондитерские изделия на сумму 60 рублей (средства на их содержание полностью выделяет региональный бюджет). Все остальные обучающиеся обедают за родительскую плату.

Кроме того, Елена Анатольевна рассказала, что при составлении меню технолог совместно с поваром, опираясь на примерное меню, разработанное территориальным органом исполнительной власти, стараются сделать его сбалансированным. Его обычно делают на 10 дней. Ни один из дней по своей комплектации блюд не повторяется.

ШКОЛЬНОЕ МЕНЮ

(Конечно, оно более разнообразно, чем представлено здесь. Мы привели лишь основные и в то же время любимые детьми блюда) Завтраки: Яйца, булка и молочный напиток / Чай и булочка с повидлом. / Каша, чай, булка.

Обеды

День 1: Гречка с подливой, щи, компот, яблоко.

День 2: Макароны с котлетой, суп, компот, яблоко.

День 3: Тушенный с мясом картофель, суп, напиток.

«Я БЫ ПИЦЦУ ЗАКАЗАЛ…»

Мне помогала в работе юнкор Екатерина Скворцова, обучающаяся 9А класса. Она фотографировала на протяжении недели завтраки и обеды школьников, интересовалась у них, что больше всего им нравится из приготовленной еды, а что не очень. Катя с поручением замечательно справилась, да и несложно такое дело выполнить, когда сам являешься непосредственным участником процесса. Вот что у Екатерины получилось:

Екатерина Скворцова.

«В течение недели я проводила мониторинг блюд школьного питания. Также предложила ответить ученикам на несколько простых вопросов. На первый: «Какое блюдо вам больше нравится в столовой?» — все без исключения отвечали: пирожки с повидлом на завтрак и борщ, макароны с куриной котлетой на обед. На второй вопрос: «Чем можно дополнить ассортимент школьного меню?» — я услышала много интересных ответов. Один из вариантов — это овощной салат с пекинской капустой, который предложила ученица 4А класса Скворцова Софья. А когда я спросила: «Что не нравится есть в школьной столовой?» — определённого ответа не получила. Это, видимо, объясняется тем, что у всех обучающихся разные предпочтения. Но подобное не означает, что правильное питание — невкусная и неполезная вещь.

Ещё опрос показал: многие ученики любят пищу из фастфуда. Например, старшеклассник Игорь Щеколдин предложил разнообразить школьное питание пиццой, картофелем-фри и кока-колой. Однако все мы понимаем, что эта пища является вредной, особенно для растущего организма».

Игорь Щеколдин предложил внести в меню пиццу или картофель-фри.

А вот первоклассницы (правое фото) любят есть в столовой то же, что и старшеклассники, но желают ещё арбузы на обед и шоколадный суп.

«ХОЧУ АРБУЗЫ И ВЫЖАРКИ»

Так как речь в Послании В.В. Путина о школьном питании в основном ведётся о начальных классах, то мы попросили учителей первоклассников провести тестирование среди подопечных. Например, Г.В. Зиброва предложила им ответить на 8 вопросов. Среди прочего, как-то: «Завтракаешь ли ты дома? Хватает ли тебе выданной порции? и т.д.» — Галина Владимировна поинтересовалась: «Что ты хотел бы ещё есть в школьной столовой на завтрак или обед?».

Как и предполагалось, фантазию первоклашки проявили необыкновенную. И если одни мечтают о добавлении в принципе обычной еды (котлета, груша, банан), то другим подавай мороженое, суп шоколадный (мы голову «сломали» над таким — прим. авт.) и арбузы. А один ребёнок и вовсе написал: «Хочу выжарки». Казалось, современные дети и понятия об этом не имеют. Ан, нет, видать, представляют, да ещё и на обед в школе запросили!

Кстати, на вопрос: «Какое блюдо тебе нравится есть в столовой?» — они ответили солидарно со старшеклассниками…

О ВКУСАХ НЕ СПОРЯТ?

Понятное дело: сколько б учащиеся не рассуждали о том, что им ещё надо добавить к обеду, всё равно имеются нормы питания, их и придерживаются в МБОУ СОШ №2. Как родитель в том числе, поинтересовалась у доктора, есть ли различия в питании детей старших и младших классов, сколько калорий они должны получать в день. Так как диетолога в Добринской ЦРБ нет, то на вопрос о рациональном питании школьников отвечает врач-педиатр Светлана Васильевна Соколова.

Светлана Соколова.

— Питание ребенка должно быть оптимальным и щадящим, то есть блюда готовятся на пару либо варятся, запекаются или тушатся. При составлении меню обязательно учитываются потребности организма, связанные с его ростом и развитием. В зависимости от возраста рекомендуемый рацион школьника должен отличаться по своему химическому составу (калорийность, количество белков, жиров, углеводов). К примеру, если ребёнку 6-7 лет требуется 1800-2000 килокалорий в сутки, то мальчикам 14-17 лет уже 2800-3000, девушкам чуть меньше — 2400-2600. В основу меню должно быть положено ежедневное использование таких продуктов как хлеб, молоко, масло, мясо, сахар, овощи, фрукты. Рыбу, яйца, сыр, творог, кисломолочные продукты рекомендуется включать 1 раз в 2-3 дня.

Доктор сказала, что особое внимание в питании школьника нужно уделять белковой составляющей рациона, при этом на долю белков животного происхождения должно приходиться не менее 60%. Потребностям растущего организма в наибольшей степени соответствует молочный белок, поэтому молоко и молочные продукты рассматривают как обязательный, не подлежащий замене продукт детского питания. Отдавать предпочтение лучше обогащенным молочным продуктам: с добавлением витаминов, бифидобактерий.

По словам С.В. Соколовой, родители обязаны знать, что в принципе должно отличаться питание мальчиков и девочек. К примеру, последним, особенно в подростковом возрасте, нельзя разрешать исключать из питания мясо, важным преимуществом которого является большое количество в нем легкоусвояемого железа (в отличие от железа овощей и фруктов). А оно особенно необходимо старшеклассницам, иначе возрастает риск развития железодефицитной анемии.

Оптимальным в рационе школьника должно быть и содержание жира. Его недостаток может приводить к снижению иммунитета, а избыток — к нарушению обмена веществ, ухудшению усвоения белка, расстройству пищеварения.

Лучшими источниками углеводов в питании школьников являются фрукты, овощи и каши. Ежедневно на столе должны быть фрукты и овощи зеленого, желтого (оранжевого), красного (бордового) цвета, тогда в организм ребенка будут поступать почти все необходимые витамины, микроэлементы и биологически активные вещества.

— Рацион питания ребенка, — подчеркнула Светлана Васильевна, — во многом зависит от того, какие навыки здорового питания родители успели привить своим детям. Ведь именно в школьном возрасте начинается повальное увлечение детей «фаст-фудом», а у девочек-старшеклассниц — еще и нездоровыми диетами для снижения веса.

Одним словом, что бы ни говорили о горячем и бесплатном питании, мамам и папам просто необходимо знать, как и чем питаются наши дети. И не только в школе.

Марина ПЧЕЛЬНИКОВА,

Екатерина СКВОРЦОВА.

Фото Е. Скворцовой и М. Пчельниковой.