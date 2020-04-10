Еще четыре человека, перенесшие коронавирус, выписаны из областной инфекционной больницы

В Липецкой области ещё четыре человека, переболевшие коронавирусной инфекцией, завершили лечение. В настоящее время они полностью здоровы, чувствуют себя хорошо, их уже выписали из больницы.

Таким образом, на сегодняшний день в Липецкой областной клинической инфекционной больнице продолжают лечение 39 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция». 58 человек — с подозрением на выделение вируса.

В обсерваторе Данкова находится 9 человек. Они здоровы. Симптомов ОРВИ не выявлено. Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 519 человек.