Что делается для профилактики наркозависимости в Добринском районе?

Очередное заседание муниципальной координационной антинаркотической комиссии прошло в администрации Добринского района под председательством главы муниципалитета Сергея Москворецкого. В работе комиссии также участвовали представители структурных подразделений районной администрации, образования, культуры, полиции, здравоохранения. На комиссию прибыли начальник управления административных органов Липецкой области Алексей Дуванов и руководитель одного из отделов данного управления Денис Фокин.

СЛОВО — НАРКОЛОГУ

О работе наркологической службы в Добринском районе, а также лечении, реабилитации и ресоциализации лиц, допускающих незаконное потребление наркотических или психотропных средств, за 2019 год рассказала присутствующим врач-нарколог Л.И. Дедяева.

В своем докладе она отметила, что в приемное отделение районной больницы, где организован круглосуточный прием лиц, находящихся в состоянии опьянения, за прошлый год сотрудниками полиции было доставлено 390 человек. Причем 18 из них — в состоянии наркотического опьянения. Лица, допустившие употребление психически активных веществ, поставлены на профилактический учет, с ними проводится необходимая работа.

Дает свои результаты совместная работа наркологической службы ЦРБ с отделением по делам несовершеннолетних ОМВД и КДН и ЗП администрации района. Было выявлено 12 подростков, допустивших употребление алкоголя. За ними велось постоянное наблюдение и была организована профилактическая работа. К счастью, случаев потребления наркотиков среди несовершеннолетних зарегистрировано не было.

На сегодняшний день в группе динамического наблюдения находятся 284 человека с алкогольной и 10 граждан с наркотической зависимостью. В 2019 году было выявлено и поставлено на профилактический учет 24 человека, допускающих употребление психически активных веществ, в результате проведения медицинского освидетельствования водителей, лиц, получивших лицензию на оружие, а также предварительных и медицинских осмотров.

Наркологическая служба Добринской районной больницы работает и по ряду других направлений. Необходимую информацию все желающие анонимно могут получить по «телефону доверия», работающему ежедневно. Специализированную медицинскую помощь лица с наркологическими расстройствами могут получить амбулаторно в наркологическом кабинете ЦРБ; стационарно — в психиатрическом отделении №1 и №2 ГУЗ «Добринская ЦРБ» и Липецком областном наркодиспансере, а реабилитационную — в реабилитационных отделениях ЛОНД.

Но по-прежнему главным инструментом в работе наркологической службы является профилактика. Сюда входят мероприятия по предупреждению и раннему выявлению наркологических расстройств; диспансерное наблюдение за такими лицами; санитарно-гигиеническое просвещение населения и участие наркологической службы в медицинских осмотрах.

Также наркологическая служба в настоящее время аккумулирует сведения об организациях и учреждениях, готовых проводить ресоциализацию наркозависимых. Проводится мотивация данного контингента на посещение спортивных организаций, учреждений дополнительного образования. Больных консультируют об услугах центра занятости населения и центра соцзащиты населения, о программах социальной поддержки, доводят до них информацию о реабилитационных отделениях. Главной целью такой работы службы является адаптация зависимых от ПАВ больных в обществе и улучшение качества жизни наркозависимых людей.

В наркологическом кабинете ЦРБ осуществляется прием больных, страдающих алкогольной и наркотической зависимостью, ведется выявление лиц, употребляющих ПАВ, оказание им медицинской помощи, динамическое наблюдение и своевременная госпитализация. Проводится работа с лицами, направленными судами в рамках административного делопроизводства.

Лица, допустившие употребление наркотических средств, наблюдаются в группе профилактического наблюдения (за 2019 год — 36 человек), из них: 12 человек регулярно наблюдаются, с ними проводится психотерапевтическая работа с целью развития мотивации на реабилитационные мероприятия, 4 человека сняты с учета со стойкой ремиссией, уклонившихся от наблюдения — 20 человек. О неявке пациентов предоставляется информация в управление наркоконтроля УМВД России по Липецкой области.

КАК РАБОТАЕТ ПОЛИЦИЯ?

С анализом наркоситуации на территории Добринского района выступил врио начальника ОМВД, подполковник полиции Игорь Ростовцев.

Так, полицейскими в 2019 году было составлено 24 протокола по ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ («Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ»); 11 протоколов — по ст. 6.9.1 КоАП РФ «Уклонение от прохождения диагностики, профилактических мероприятий, лечения от наркомании и (или) медицинской и (или) социальной реабилитации в связи с потреблением наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ»); 1 протокол по ст. 10.5 КоАП РФ «Непринятие мер по уничтожению дикорастущих растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры».

В то же время не было выявлено ни одного случая по ст. 6.8 КоАП РФ «Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов и незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

Но за прошлый год на территории района было зарегистрировано 12 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (по 3 преступления на территориях Богородицкого и Хворостянского сельсоветов, 2 преступления на территории Добринского сельсовета и по 1 преступлению на территориях Новочеркутинского, Нижнематренского, Тихвинского и Каверинского сельсоветов). Из них 2 факта незаконного сбыта наркотических средств (веществ), предусмотренных ст. 228.1 УК РФ, относятся к категории тяжких преступлений.

В истекшем периоде 2020 года зарегистрировано 2 преступления, связанных с незаконным оборотом наркотиков (на территориях Богородицкого и Нижнематренского сельсоветов).

ПРОТОКОЛЫ И ШТРАФЫ

Одним из докладчиков на районной антинаркотической комиссии должна была выступать глава Березнеговатского сельского поселения Татьяна Пчельникова. Но в связи с введением мер борьбы с коронавирусом заседание прошло в более узком формате, без глав поселений (они смотрели заседание в режиме онлайн), тем не менее, Игорь Ростовцев проинформировал собравшихся о наркоситуации в этом сельсовете.

— На территории Березнеговатского поселения, — озвучил цифры докладчик, — в 2019 году были составлены 17 протоколов об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 20.20 КоАП РФ за потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах. Еще 6 протоколов составили по ст. 20.21 КоАП РФ за появление в общественных местах в состоянии опьянения. Только за 3 месяца 2020 года нами были выявлены уже 4 административных правонарушения за распитие алкогольной продукции в запрещенных местах и составлен 1 протокол за появление в общественных местах в нетрезвом виде.

По словам Игоря Ростовцева, сотрудниками ОМВД проводятся мероприятия, направленные на выявление и пресечение правонарушений, связанных с незаконной реализацией алкогольной и спиртосодержащей продукции. В результате в январе 2020 года выявлено 2 факта реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Березнеговатского поселения (в Березнеговатке и в Георгиевке).

Однако стоит отметить, что на территории поселения за период с 2019 г. по конец марта 2020 года не зарегистрировано ни одного преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков. Но все же на указанной территории зарегистрировано 4 преступления, совершенные в состоянии алкогольного опьянения.

АКТИВИЗАЦИЯ РАБОТЫ И ПРОФИЛАКТИКА

На подведении общих итогов А.В. Дуванов призвал все службы активизировать работу по выявлению фактов по незаконному распространению и потреблению наркотических средств и психотропных веществ.

— Не стоит забывать и о профилактике подобных преступлений, — подчеркнул А.В. Дуванов, — так как это пока самый действенный метод в нашей работе. По многим показателям Добринский район является одним из самых благополучных в Липецкой области по наркоситуации. Не надо бояться выявлять новые факты, думая, что тем самым портится статистика. Именно выявленные факты и говорят о качестве нашей работы.

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Чуть ранее в большом зале администрации Добринского района в режиме видеоконференции прошло заседание областной антинаркотической комиссии, которую провел глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Был озвучен доклад о наркоситуации на территории в Липецкой области за 2019 год, и обсуждались меры по совершенствованию межведомственного взаимодействия в вопросах выявления каналов поставки наркотиков на территорию региона. Было отмечено, что проведенные органами власти и силовыми ведомствами мероприятия способствовали оздоровлению наркоситуации в регионе. Заболеваемость наркоманией за год сократилась на 11,3%, за 5 лет — на 18,6%, за 10 лет — на треть.

Правоохранители в 2019 году выявили 1269 наркопреступлений и 1336 административных правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков. Из незаконного оборота изъято свыше 49 кг наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ. Выявлено и ликвидировано 123 очага дикого произрастания наркосодержащих растений. В образовательных организациях проведено более 13,7 тыс. мероприятий по профилактике потребления наркотиков, организовано свыше 6 тыс. встреч антинаркотической тематики с родителями несовершеннолетних. Улучшение наркоситуации было отмечено в ряде районов Липецкой области.