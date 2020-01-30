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Делегация Липецкой области участвует во Всероссийском агрономическом и агроинженерном совещании

1 час назад
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Делегация Липецкой области, которую возглавляет первый заместитель руководителя региона Николай Тагинцев, принимает участие во Всероссийском агрономическом и агроинженерном совещании. Оно проводится Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в рамках деловой программы Международной выставки животноводства и полевого кормопроизводства АГРОС, которая проходит с 29 по 31 января в МВЦ «Крокус Экспо».

Как сообщили в управлении сельского хозяйства Липецкой области, на форуме подводят итоги работы отрасли растениеводства и инженерно-технических служб в 2019-м, обсуждают задачи по обновлению машинно-тракторного парка и меры по подготовке и организованному проведению в 2020 году сезонных полевых сельскохозяйственных работ.

В совещании участвуют представители профильных комитетов Совета Федерации и Государственной Думы РФ, министерств, ведомств, органов управления АПК субъектов, руководители Россельхозцентра, Госсорткомиссии и их филиалов, ведущие специалисты в области растениеводства и агрономии, инженерно-технических служб АПК, передовых хозяйств, отраслевых союзов и ассоциаций.

«Агропромышленный комплекс Липецкой области сегодня – пример внедрения инноваций и эффективного управления отраслью, – отмечает глава региона Игорь Артамонов. – У области огромный аграрный потенциал. Наши земледельцы славятся своими успехами. Уверен, что в этом году они превзойдут свои высокие достижения».

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