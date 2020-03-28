Депутаты Липецкого облсовета поддержали кандидатуру Геннадия Анисимова на должность прокурора Липецкой области

Сегодня на внеочередной сессии Липецкого облсовета депутаты рассмотрели вопрос о даче согласия на назначение на должность прокурора Липецкой области. Кандидатуру старшего советника юстиции Геннадия Анисимова на согласование в региональный парламент внес Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

Для представления Геннадия Анисимова в Липецк приехал начальник управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Центральном федеральном округе Мурат Кабалоев.

«По своим профессиональным, деловым и личным качествам Геннадий Анисимов способен организовать деятельность прокуратуры Липецкой области в соответствии с предъявляемыми требованиями», — сказано в представлении.

Геннадий Геннадьевич родился в 1979 году. Он имеет высшее юридическое образование. В органах прокуратуры служит с 2001 года. Прошел путь от следователя прокуратуры района до заместителя прокурора Саратовской области. В занимаемой должности – с февраля 2019 года.

Геннадий Анисимов неоднократно поощрялся за примерное исполнение служебного долга, награжден знаком отличия «За верность закону» III степени.

За утверждение Геннадия Анисимова в должности прокурора Липецкой области парламентарии проголосовали единоглассно. Теперь Постановление облсовета будет направлено в Генеральную прокуратуру РФ для представления кандидатуры Геннадия Анисимова на назначение на должность президентом РФ.