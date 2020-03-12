Депутаты Липецкого облсовета поддержали поправки в Конституцию РФ большинством голосов

Сегодня на внеочередной сессии депутаты Липецкого областного Совета депутатов рассмотрели и одобрили Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти».

Для рассмотрения главного закона страны установлен особый порядок. Сначала его приняла в трех чтениях Государственная Дума, затем Совет Федерации РФ, после этого он был направлен на рассмотрение в региональные заксобрания.

На сессии облсовета комитет по законодательству представил заключение на внесенный документ. В Конституцию РФ вносятся более 200 поправок. Предусмотрены изменения в главы с 3 по 8.

Свое мнение по представленному документу на сессии высказали представители фракций регионального парламента.

— Мы приняли активное участие в работе над поправками. Для нашей партии принципиальным было внесение поправки о ежегодном обязательном индексировании пенсий и иных социальных выплат, — сказала депутат облсовета, представитель партии «Справедливая Россия» Лариса Ксенофонтова.

— В условиях нестабильной политической и экономической обстановки в мире поправки в Конституцию, которые предложил Президент, становятся еще более актуальными, — сказала представитель парламентской фракции «Единой России» Евгения Герасимова. — Особенно хочется отметить поправки, направленные на защиту традиционных семейных ценностей. Это особенно важно в складывающихся реалиях.

— Сегодня мы принимаем решение, которое определит дальнейший путь развития нашего государства, — подвел итог обсуждению председатель Липецкого областного Совета депутатов Павел Путилин. — Мы должны исходить из принципов суверенитета и государственной целостности России, исторически сложившегося государственного единства, многонационального союза равноправных народов, приоритетных направлений государственной политики в области защиты детей, семейных ценностей, экономического роста страны и повышения благосостояния граждан, совершенствования политической системы и государственного управления.

Представители фракции КПРФ в областном Совете, как и их коллеги на федеральном уровне, отказались поддержать поправки в Конституцию страны. Всего из 51 присутствующих на сессии депутатов «за» проголосовали – 45, «воздержались» — 5, «против» — 1.

Предполагается, что 22 апреля законопроект будет вынесен на Всероссийское общенародное голосование. Этот день в нашей стране сделают выходным.