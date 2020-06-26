Депутаты облсовета большинством голосов поддержали ежегодный отчет главы региона

На очередную 42-ую сессию облсовета был вынесен ежегодный отчет главы администрации Липецкой области о результатах деятельности областной администрации за 2019 год. Из-за ограничений, связанных с распространением коронавируса, документ депутаты рассматривали в заочном формате.

Предварительно отчет главы рассмотрели все профильные комитеты регионального парламента. Народные избранники направили вопросы в адрес губернатора и сегодня на сессии принимали решение с учетом полученных ответов.

В отчете главы региона Игоря Артамонова представлены итоги социально-экономического развития Липецкой области в 2019 году. По большинству показателей отмечался рост. В рейтинге регионов РФ по качеству жизни за 2019 год наш регион занимает 11 место в России. Почти во всех видах деятельности отмечался рост заработной платы. На социальную поддержку жителей региона было направлено почти 5,5 миллиардов рублей. В Липецкой области ежегодно увеличивается число многодетных семей.

В ходе рассмотрения отчета, депутаты обратили внимание на такие направления, как демография, борьба с безработицей, поддержка старшего поколения — создание в области условий для активного долголетия, решение проблемы кадрового дефицита в медицине.

— На социальную поддержку медиков ежегодно из областного бюджета выделяется почти 100 млн. рублей, — сообщили в администрации региона. — Врачам дефицитных специальностей предусмотрена социальная выплата на строительство и приобретение жилья, всем медработникам предоставляется ежемесячная компенсация затрат по оплате жилищно-коммунальных услуг, выплачиваются именные поощрительные премии, ежемесячные стипендии ординаторам, обучающимся по целевому набору, единовременные выплаты трудоустроившимся на должности средних медицинских работников фельдшерско-акушерских пунктов. Студентам — «целевикам» предоставляется ежемесячные стипендии.

С октября 2019 года установлена новая мера социальной поддержки «губернаторский миллион». На сегодня 18 врачей приняли участие в программе, еще 11 специалистов в ближайшее время планируют трудоустройство. В настоящий момент для региона на разных курсах медицинских вузов готовится 607 студентов-целевиков и 121 ординатор-целевик.

Депутаты облсовета продолжают держать на контроле вопрос по окончательному решению проблемы обманутых дольщиков, в частности по адресу 50 лет НЛМК.

В администрации ответили, что в ходе проведенной работы было введено в эксплуатацию 7 многоквартирных домов. В правах восстановлены более 1,2 тыс. граждан. До конца текущего года в регионе планируется сдать еще 7 долгостроев. В 2021 году — последние пять проблемных объектов.

— Проблему дома по ул. 50 лет НЛМК решить за счет поиска нового застройщика было нельзя. Здание простояло длительный период без должной консервации, — отметили в администрации. — В июне этого года найдено решение. Дольщики дома по улице 50 лет НЛМК в Липецке будут восстановлены в правах с помощью механизма компенсаций Фонда защиты прав дольщиков. Подписано соглашение о софинансировании восстановления прав более 300 человек, пострадавших от недобросовестных застройщиков.

Члены природоохранного комитета облсовета подняли вопрос о снижении уровня загрязнения атмосферного воздуха.

— На территории региона реализуется федеральный проект «Чистый воздух», в рамках которого крупнейшие промышленные предприятия — ПАО «НЛМК», АО «Липецкцемент» и ПАО «Квадра» — до 2024 года проведут модернизацию оборудования, что позволит кардинально уменьшить объем выбросов в атмосферный воздух в г. Липецке, в том числе специфических веществ: на 33 % по фенолу и на 18 % по сероводороду. В 2019 году объем инвестиций составил около 10,2 млрд. рублей, — сказано в представленном депутатам письме.

Также парламентариями поднимались вопросы о развитии промышленности, сельского хозяйства, проблема изношенности коммунальных сетей, о мерах по снижению онкологических заболеваний в регионе. Ответы по всем поставленным вопросам были заранее направленны каждому депутату.

В итоге заочного голосования сегодня на сессии депутаты облсовета большинством голосов поддержали представленный отчет.