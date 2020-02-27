Депутаты облсовета одобрили Александра Бабанова на пост бизнес-омбудсмена региона

Сегодня на очередной 33-й сессии облсовета депутаты рассмотрели вопрос о кандидатуре на должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Липецкой области. На этот пост был выдвинут один претендент. Глава администрации региона Игорь Артамонов внес кандидатуру Александра Бабанова.

Александру Бабанову 55 лет. Окончил Липецкий политехнический институт, получив квалификацию инженера-металлурга, и Московский Всероссийский заочный финансово-экономический институт — экономист. Имеет ученую степень кандидата технических наук, автор 10 патентов. Работал на инженерных должностях Липецкого тракторного завода, являлся научным сотрудником научно-исследовательского сектора кафедры «Сварочное производство» Липецкого политехнического института. Сейчас директор ООО НПП «Валок-Чугун». Назначение Александра Бабанова на пост бизнес-омбудсмена поддержали такие общественные объединения предпринимателей, как ЛРО «Опора России», ЛРО «Деловая Россия», «Союз промышленников и предпринимателей Липецкой области» и Липецкая торгово-промышленная палата.

На сессии депутаты в ходе тайного голосования с использованием электронной системы большинством голосов одобрили Александра Бабанова. Его кандидатура будет направлена на согласование Уполномоченному при Президенте РФ по защите прав предпринимателей.