Дети будут изучать ПДД с помощью очков виртуальной реальности

Новые технологии внедряют в Липецкой области для обучения детей основам дорожной безопасности. В регионе реализуется пилотный проект, цель которого — изучение теории и практики ПДД с использованием новейших VR-технологий, сообщили в УГИБДД по Липецкой области.

Ребята берут в руки джойстики, надевают 3D-очки виртуальной реальности и отправляются в необычное путешествие. Фильм делится на отдельные блоки, информирующие юных зрителей об основах безопасности на дорогах.

Тренинги с использованием технологии виртуальной реальности уже состоялись для пациентов Липецкой областной детской больницы, учащихся ряда образовательных организаций.

Сотрудники ГИБДД намерены широко использовать достижения современной науки при обучении юных инспекторов движения, школьников младших классов и подростков, VR-технологии будет применяться и на региональных профильных конкурсах и соревнованиях. Глава региона Игорь Артамонов неоднократно подчеркивал, что проблема повышения безопасности дорожного движения сегодня является одной из самых актуальных.