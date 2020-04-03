Дети рассказали о прадедах-фронтовиках

Творческие объединения «Коллекция идей» и «Развивающие игры» ДЮЦ «Ритм» реализуют социальный проект «Память. Слава. Победа», посвящённый 75-летию Великой Победы.

Проведена большая подготовительная работа по реализации социального проекта: состоялись беседы «Города герои», «День снятия блокады Ленинграда», а также были показаны видеоролики «Города-герои», «Блокада Ленинграда», «Дети-герои» и «Детям о войне».

Мы посетили труженицу тыла Антонову К.С. из Петровского. Клавдии Семеновне 95 лет. Она рассказала нам о своём трудном детстве. С юных лет Клавдия была главной помощницей по дому, присматривала за младшими, работала в огороде. В 1933 году начался голод. Чтобы прокормить семью, в тот тяжелый период продали корову. А впереди ждали еще более суровые испытания — война. Ее отца забрали на фронт в первые же месяцы. В 1942-ом он вернулся домой с серьезным ранением. Будучи инвалидом, Семен Семенович начал работать в колхозе, а сама Клавдия трудилась вместе с подругой на добринских болотах, добывая торф. Лёгкой её судьбу не назовёшь…

Творческие объединения продолжили работу в этом направлении. Так, провели викторину «Дорогами войны», где победителями стали Козлова Полина, Бурцева Карина и Посаднев Данил. За активное участие в социальном проекте награждены грамотами участник войны Денисов В.Н., также Солопова В.В., Щеглеватых Л.А. с дочкой Алиной и Стрельников В.А. с дочкой Софьей.

На мероприятии «Вспомним всех поимённо», которое посвящалось нашим дедушкам и бабушкам, прадедушкам и прабабушкам, учащиеся рассказали о своих прадедах. Лучникова Даша прочитала стихотворение «Старый снимок». Итак, окунемся в воспоминания…

Хорошилов Михаил Ильич

Колесникова Анастасия: «Мой прадедушка Хорошилов Михаил Ильич (по папиной линии) родился в 1907 году в Добринском районе Воронежской области. Участник войны с 23 июня 1941 года, он имел звание сержанта. Служил радиотелеграфистом 32-го отдельного полка связи. Награждён медалью «За оборону Москвы». Представлен к награждению орденом Красной Звезды за то, что обеспечил командование фронта бесперебойной радиосвязью на всём протяжении летнего наступления войск Белорусского фронта в 1944 году. С 27 апреля по 3 мая 1945 г., во время операций войск Белорусского фронта, обеспечил бесперебойную радиосвязь со 2-й ударной армией. Только за 3 мая принял и передал 39 радиограмм в 1500 групп».

Козлова Полина: «Мой прадедушка Митрохин Николай Петрович родился 25 июня 1904 года в селе Волчки Тамбовской области. Был призван на фронт Тамбовским РВК. Рядовой. В 1942-м году попал в плен. Умер в плену 5 января 1943 года. Захоронен в братской могиле в г. Лисичанске Луганской области».

Горбенко Фёдор Яковлевич

Пчельникова Вероника: «Мой прадедушка Горбенко Фёдор Яковлевич родился 1 января 1916 г. в деревне Заря Добринского района Воронежской области. 27 мая 1941 года ушёл на службу в ряды Красной Армии. Служил в Ленинграде с мая по июль 1941 года в стрелковом полку, а с июля по декабрь 1941-го — в школе радиоспециамётов. Воевал в 64-м артиллерийском полку. Имел медаль «За отвагу» от 20.05.1945 г. Дважды награждён орденом Красной Звезды: от 7 июля 1942 года и от 6 августа 1944-го. Был ранен и контужен, долго лежал в госпитале. Родные получали похоронку, а в 1946-м прадед пришёл домой».

Азатян Наре: «Мой прадедушка (по маминой линии) Алексанян Левон Парсаданович, 1914 года рождения. Он был одним из тех, кто первым записался на фронт. Мой прадедушка не любил рассказывать о тяжёлых боях, в которых участвовал. В 1944-м году прадедушка попал в плен. Его держали в концлагере, где пытали и плохо обращались с военнопленными. Его тоже пытали, даже дёргали зубы, но он не предал своих друзей. Их группу повели на расстрел. По счастливой случайности прадедушка попал под трупы других пленных и остался жив. Так весь день он лежал без движения, но, когда стемнело, сбежал. Дошёл до своих и продолжил воевать против немцев. За свою храбрость, мужество и отвагу он получил много наград и медалей. Несмотря на тяжёлую жизнь, Левон Парсаданович был очень добрым человеком, любил играть на дудке. Он прожил ровно 100 лет. Умер в 2014

году».