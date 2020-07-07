Детские выплаты по 5 или 10 тысяч рублей. В отделении ПФР по Липецкой области рассказали, как поступить, если неправильно написано заявление

В Отделение ПФР по Липецкой области обращаются жители региона, которые интересуются, как поступить, в случае если в заявлении на выплаты 5 тысяч или 10 тысяч рублей неправильно указаны реквизиты банковского счета либо счет, на который были перечислены предыдущие выплаты и вовсе закрыт. Как в этом случае получить дополнительные 10 тысяч рублей в июле?

Прежде всего, напомним, что заявление необходимо подавать только тем, кто еще не обращался за выплатами 5 тысяч рублей на детей до 3 лет и единовременной выплатой 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет. На основании этих заявлений производится выплата дополнительных 10 тысяч рублей в июле.

Неверно указанные данные, закрытие счета и другие недочеты при оформлении заявления служат причиной возврата денежных средств из кредитных учреждений обратно в Пенсионный фонд.

Всех до кого не дошли средства, специалисты Пенсионного фонда информируют и просят уточнить счет. Также родители могут самостоятельно направить уточняющие данные по банковскому счету и личным данным. Есть несколько способов обращения в территориальные органы ПФР по Липецкой области.

Во-первых, реквизиты банковского счета с указанием фамилии, имени и отчества, СНИЛС можно направить по электронному адресу centr@058.pfr.ru. Здесь оставить свои данные могут только жители Липецкой области.

Во-вторых, направить обращение или оставить все необходимые данные можно через электронный сервис Пенсионного фонда России online.pfrf.ru. Эта онлайн-приемная специально разработана и запущена для информационной поддержки и консультирования по вопросам выплат на детей. Регистрация на Портале госуслуг для подачи обращения не требуется, а для оперативной корректировки данных необходимо выбрать регион проживания.

В-третьих, подать необходимую информацию можно лично в клиентскую службу ПФР без предварительной записи. Только после получения точных реквизитов – средства будут сразу же перечислены на счет заявителя.

Еще один из часто задаваемых вопросов: что делать, если пришел отказ на выплаты 5 тысяч рублей или 10 тысяч рублей. Самая распространенная причина отказа – в заявлении указаны недостоверные фамилия, имя, отчество и дата рождения ребенка, номер актовой записи свидетельства о рождении, СНИЛС.

В этом случае после получения отказа семья может подать заявление через портал госуслуг повторно, внимательно проверив все данные. Есть случаи, когда заявления подают родители, лишенные родительских прав. В этом случае право подать заявление повторно есть у родителя, не лишенного прав. Отказы в удовлетворении заявления получают заявители не граждане РФ и те, кто не проживают на территории России. В этом случае право на выплаты у них отсутствует. Отказ правомерен и в том случае, если родитель подает заявление на одного и того же ребенка несколько раз.