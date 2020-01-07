Для фельдшера из Добринки вкусное хобби стало практически второй профессией

— Я обожаю возиться с выпечкой, — призналась Марина Николаевна Насонова и рассказала, что до замужества много лет подряд на каникулы уезжала к тёте в Краснодар и именно от неё переняла это увлечение.

Та тоже по образованию не пекарь-кондитер, а бухгалтер. Они там готовили блюда, какие у нас многие не знали. Например, манты, чебуреки от неё научилась «лепить», ну и хорошие выпекать бисквиты тоже тётя её научила. Дома же мама Валентина Николаевна Иноземцева, как и большинство женщин её возраста, готовила им, по словам М. Насоновой, обычные повседневные блюда: щи, кашу, выпекала блинчики.

— А почему Вы выбрали по жизни такое далёкое дело от пекарского — медицину, учились бы на кондитера? — задаю вопрос Марине Николаевне.

— Честно говоря, сейчас даже не представляю себя нигде больше, как в медицине, тружусь на одном месте 32-й год, — рассказывает фельдшер, — а давным-давно мой выбор начинался с того, что мама посоветовала идти учиться на медсестру. Я её послушала и не жалею. А своё увлечение продолжаю в свободное от работы время.

— Кстати, когда ж надо его успеть выделить, ведь у Вас семья, дочки, летом — огород?

— Обычно всё делаю ночью, — отвечает она, — по-другому — никак не получается.

«Охота пуще неволи», — опять мне вспомнилась пословица. Вот скажи нормальному человеку даже просто так посидеть ночью, ничего не делая, он наверняка возмутится, а если он чем-то «болен», как Марина, то за своим хобби без всяких оговорок всю ночку проведёт.

— Вы сами сладкоежка? — на всякий случай уточнила у женщины.

— Разумеется, люблю сладенькое.

— А кто главный дегустатор Ваших творений?

— Вся семья. Мужу Сергею Серафимовичу нравятся мои тортики. Дочки Елена и Мария, сейчас уехали от нас. Старшая, получив красный диплом технолога по переработке сельхозпродукции, теперь трудится в Москве, а младшая обучается в Орле на художественного дизайнера.

— Смотрю: ни первая, ни вторая не имеют Ваших двух профессий, а в целом девушки увлечены выпечкой?

— Конечно! Когда дома раньше жили и сейчас приезжают, обязательно этим занимаются: им нравится, в детстве на своё усмотрение расписывали верх тортов.

Марина тут выразила свою точку зрения, с чем трудно не согласиться: готовить должна уметь каждая женщина, а от выпечки в доме очень ароматно пахнет уютом.

— Какие торты сами больше любите?

— Я ещё из детства вынесла вкус бисквитных тортов, хорошо пропитанных и красиво украшенных, — вот их и выпекаю, а начала этим заниматься ещё в 1986-м, потом дочкам пекла на дни рождения, ещё — родственникам. Так и не останавливаюсь.

И добавила, что Рождество Христово и Пасха — для их семьи самые важные и торжественные из всех праздников. Марина их никогда не пропустит, чтоб не угостить домочадцев и гостей вкусняшкой: Пасха не проходит без её куличей, на Рождество обязательно выпекает пряники, как это было всегда принято на Руси, расписывает их и дарит близким и знакомым.

— А какой совет можете дать начинающим молодым стряпухам?

— Я всё начинаю с благословения Господня, молюсь обязательно. Это дело нужно полюбить и думать только о хорошем, ведь не минутная работёнка. Всегда импровизируйте, даже имея перед глазами готовый рецепт. Со временем каждая уважающая себя хозяйка, как правило, вносит свои «нотки» в любой алгоритм готовки.

— Спасибо Вам, Марина, за советы. Думаю, всем стало понятно: стоит чего-нибудь только захотеть и все получится.