Для липчан организуют чемпионат по зимнему плаванию в честь Дня защитника Отечества

В честь Дня защитника Отечества мужчинам устроят ледяной заплыв. Чемпионат по зимнему плаванию «Трезвый! Сильный! Закаленный!» состоится 22 февраля 2020 года в 12 часов в Клубе моржей по адресу: г. Липецк, ул. Карла Маркса, 30. Это уже третий фестиваль, посвященный Дню защитника Отечества, который проводится под эгидой клуба. Приглашаются мужчины, регистрация в день соревнований с 11.15 до 11.45.

Зимнее плавание, закаливание, моржевание и здоровый образ жизни объединяет людей самых разных возрастов и социальных групп. Руководитель региона Игорь Артамонов уделяет особое внимание популяризации среди липчан здорового образа жизни.

«Закаливание и физические упражнения на свежем воздухе способствуют поддержанию иммунитета, профилактике заболеваний, долголетию, активному образу жизни Пропаганда здорового образа жизни, укрепление общественного здоровья – задача, которую необходимо решать совместными усилиями», – подчеркивает Игорь Артамонов.