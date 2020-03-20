Для региональных СМИ провели пресс-тур на данковских предприятиях АПК

Агропромышленный комплекс Липецкой области полностью обеспечивает жителей региона всеми основными категориями продовольствия и сельскохозяйственной продукции. В этом убедились побывавшие в ходе пресс-тура на предприятиях АПК в Данковском районе, а также в торговых комплексах города представители региональных СМИ.

Стабильно работающие тепличный комплекс «ЛипецкАгро», филиал Черкизовского мясоперерабатывающего завода, птицеводческая площадка «Куриное Царство Липецк», завод по переработке зерна, а также продуктовые магазины, где журналисты не увидели ажиотажного спроса, опровергли расползающиеся в соцсетях и мессенджерах на фоне коронавируса слухи о грядущем тотальном дефиците и пустых полках.

«За последнее время вложенные инвесторами средства в строительство и развитие предприятий агропромышленного комплекса позволили создать более 3 тысяч новых рабочих мест. Люди получают стабильную достойную заработную плату, решена проблема безработицы», – рассказал глава Данковского района Валерий Фалеев. Он добавил, что только на заводе ООО «ЮниКруп» в месяц перерабатывается 1100 тонн гречихи. Это современное экологичное предприятие запустило высокоэффективную линию по производству гречневой крупы высшего и первого сорта осенью 2019 года. Здесь действует система тщательной проверки сырья и строгий контроль качества производимой продукции. В сутки получают около 30 тонн гречки.

Генеральный директор Виктор Осипов планирует в будущем увеличить мощность выработки «стратегического» для россиян продукта до 57 тонн ежедневно.

Еще одно экологичное предприятие в Данковском районе – тепличный комплекс. Директор по производству Ольга Толмачева рассказала о запуске новой очереди теплицы, назвав этот момент историческим. После ее введения общая площадь комплекса составит 55 гектаров, на которых выращивают огурцы и томаты разных сортов. Современные технологии UltraClima и системы досвечивания позволяют получать здесь свежие овощи круглогодично. Ежедневно в магазины отгружают около 150 тонн продукции.

В тепличном комплексе трудятся около 1000 человек, заканчивается прием сотрудников на работу в новый блок. Здесь будут работать и данковчане, и жители Лев-Толстовского района. Из-за угрозы распространения коронавируса на предприятии усилены профилактические меры и пропускной режим, в наличии в достаточном количестве термометры, маски, дезинфицирующие средства.

Наиболее жесткий контроль обеспечен в филиале Черкизовского мясоперерабатывающего завода и бройлерном цехе в Новоникольском. Завод загружен полностью и ежедневный план по убою составляет более 3800 голов свиней. В сутки отгружается 345 тонн, дефицита в сырье предприятие не испытывает. На площадке «Куриное Царство Липецк» – одной из самых больших в Липецкой области – содержится 2 миллиона птиц, в год производят 30 тысяч тонн готовой продукции. Здесь ведется постоянный контроль за кормлением, освещенностью, температурным и воздушным режимом, создающий благоприятный микроклимат. Не мешает коронавирус стабильно работать в районе и малому бизнесу. В небольшом магазинчике кооператива «Умелец» в Данкове можно купить свежий хлеб, выпечку, полуфабрикаты, консервы из овощей, выращенных своими силами, а также закупаемых у местного населения.

«В целом сельскохозяйственная отрасль региона работает по плану, – сообщил начальник управления сельского хозяйства Липецкой области Олег Долгих. – Весенние полевые работы начались во всех районах. Более половины озимых культур подкормлено. Идет подготовка почвы под посевы яровых. Пищевая и перерабатывающая промышленность также работает в штатном режиме. Предприятия АПК производят продукцию в плановом объеме. Удобрения, горючее, семена, средства защиты растений – все это мы готовили еще с осени. Проведены все образовательные мероприятия и стратегические сессии».

Олег Долгих подчеркнул, что в связи с пандемией коронавируса по распоряжению главы региона Игоря Артамонова предприятия АПК Липецкой области перешли на режим повышенной готовности. Организован жесткий пропускной контроль, измерение температуры у работников, антисептическая обработка, часть сотрудников трудится в удаленном доступе. В случае необходимости предусмотрены замены смен. Предприятия животноводства и птицеводства в регионе работают в закрытом режиме уже несколько лет. Такие меры профилактики гарантируют строгое соблюдение технологических процессов и безопасность производимой продукции.

«Сельское хозяйство сегодня на подъеме, – подчеркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. – Весомая государственная поддержка и умелое применение самых передовых технологий дает отличные результаты. Агропромышленный комплекс входит в число наиболее технологичных и инновационных секторов областной экономики, но при этом сохраняет в производимых товарах и продуктах заботу и теплоту человеческих рук, богатство липецкой земли. В этом заслуга и мастерство тружеников области».