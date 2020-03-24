Добринская швейная фабрика шьет до 3 тысяч масок в день. Больше в Липецкой области не делает никто

Предприятия Добринского района в условиях угрозы распространения коронавируса осваивают новые виды деятельности.

Так, местная швейная фабрика начала производство защитных медицинских масок из легкого и гипоаллергенного материала (марля). Объем ежедневного производства на фабрике составляет от двух до трех тысяч масок.

Как следует из сообщения управления регионального потребительского рынка и ценовой политики, большего количества в Липецкой области на данный момент не изготавливает никто. К примеру, ООО «Добрый текстиль» из с. Замартынье Добровского района изготавливает 600-700 масок в день, это второе по объемам производства масок предприятие.

К слову, защитные маски, но уже в меньших объемах начали шить и продавать еще двое индивидуальных предпринимателей из Добринского района.