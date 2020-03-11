Добринские культработники заполняют фрагменты Знамени Победы Липецкой области

Работники отдела культуры и Добринской библиотеки приняли активное участие в заполнении фрагментов Знамени Победы Липецкой области.

По словам начальника отдела культуры администрации Добринского района Маргариты Сергеевой, фрагменты Знамени выполнит каждый муниципалитет и город региона.

В дальнейшем все их объединят в общее Знамя и будут демонстрировать на торжественных мероприятиях, посвященных 75-летнему юбилею Великой Победы.

От нашего района в областной центр отправят 17 таких фрагментов, по количеству сельских поселений. На них размещена информация о числе местных жителей, ушедших на фронт из каждого сельсовета, и количестве погибших земляков.

Перед этим была проделана кропотливая работа по уточнению списков жителей каждого поселения, ушедших на фронт защищать нашу Родину. Эта трудоемкая работа велась совместно с военкоматом, сельскими администрациями, чтобы ни один человек, отдавший свою жизнь ради мира на земле, не был забыт благодарными потомками.