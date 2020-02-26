Добринские мужчины вместе с Днем защитника Отечества отметили День отца

Этот сравнительно молодой праздник появился в Липецкой области недавно. Инициатива по его утверждению исходила от участниц пятого съезда женщин. Так в Липецкой области появилась еще одна, пусть и неофициальная, но все же — праздничная дата.

Защитники Отечества, а также лучшие отцы района собрались в зале районного Дома культуры. К ним обратился глава Добринского муниципального района Сергей Москворецкий.

— В этот день, — сказал он, — мы поздравляем тех, кто защищал, защищает и будет защищать свое Отечество. Также мы произносим теплые слова в адрес отцов, воспитавших достойных детей. Уважаемые отцы и защитники, примите от меня искренние пожелания добра, здоровья и счастья!

После этого началось награждение лучших отцов, приглашенных на праздник, благодарственными письмами администрации Добринского района «За большой вклад в воспитание детей, сохранение и укрепление семейных ценностей» и денежными сертификатами. Первым на сцену пригласили Виталия Андрейкина из поселка Петровский, он работает экономистом в местном агрокомплексе. Вместе с супругой воспитывают сына и двоих дочерей. Дети прилежно учатся, ведут активный образ жизни. Радуют родителей успехами в учебе. Они доброжелательные и отзывчивые. Виталий Владимирович принимает активное участие в общественной и социальной жизни сельского поселения, за что имеет множество благодарственных писем.

Николай Асанов из Демшинки находится на заслуженном отдыхе, занимается домашним хозяйством. Вместе с женой Зинаидой Николаевной воспитали троих детей. Сын Сергей сотрудник ОМВД по Добринскому району. Старшая дочь Людмила бухгалтер по животноводству ООО «Добрыня», депутат Совета депутатов сельского поселения Демшинский сельсовет, а младшая Ирина — медработник Добринской ЦРБ. Родители смогли передать все свои лучшие качества: трудолюбие и уважение к старшим, ответственность за выполнение любого дела, любовь к родному краю не только детям, но и внукам, которых у них пятеро.

Алексей Глотов из Дурово работает водителем в ООО «Гелиос». Вместе с женой, Мариной Алексеевной вырастили и воспитали двоих детей — сына Николая и дочь Валентину, которые получили высшее техническое образование. Алексей Валентинович является примером для своих детей, заботливый, трудолюбивый, способный справиться с любыми трудностями. Дети, в свою очередь, стремятся подражать ему и отвечают взаимной любовью и уважением. Его любимое увлечение — садоводство. А еще он мастер на все руки. Это о нем говорится: «Настоящий мужчина тот, кто построил дом, посадил дерево и вырастил сына».

Сергей Ковыльников из Березнеговатки — механизатор в ООО «Восход». Он отец шестерых детей: двух сыновей Сергея и Максима и четверых дочерей Анастасии, Оксаны, Анны и Алены. Сергей Анатольевич вместе с супругой, Юлией Петровной воспитывают в детях трудолюбие, уважительное отношение к труду взрослых. В семье царит взаимоуважение, доверительное общение, сопереживание, поддержка, чувство ответственности и долга. Все члены семьи заботятся и помогают друг другу.

Зрительный зал взорвался аплодисментами, когда на сцену поднялся Иван Резов из села Дубовое. У него большая дружная семья. С супругой Людмилой Николаевной они растят и воспитывают одиннадцать детей, восемь из которых школьного и дошкольного возрастов. Старшие дочери Татьяна, Екатерина и Любовь, получив профессии, уже работают. Их папа — заботливый и трудолюбивый. Многодетная семья имеет приусадебный участок и большое подсобное хозяйство, на котором все вместе трудятся. Старшие дети помогают родителям по хозяйству и оказывают помощь в воспитании младших сестер и братьев. Дети с уважением и любовью относятся к своим родителям.

Сергей Москворецкий отметил и других отцов района. Для каждого из героев нынешнего праздника у него нашлись особые, душевные слова и пожелания.

Благодарственные письма и денежные сертификаты в этот день также получили Сергей Комаров, Юрий Кондрашин, Юрий Коровин, Владимир Кульдюров, Андрей Никитин, Виктор Рязанцев, Александр Сидельников, Сергей Соболев, Сергей Требунских, Александр Шарненков, Владимир Шипилов.

Во время торжества были другие приятные моменты. Председатель Совета Добринского райпо Юрий Будаев получил благодарность главы администрации Липецкой области. Шестеро добринцев — медики Николай Васечко и Андрей Васильев, работник газовой службы Михаил Емашов, пенсионер, бывший председатель районного Совета депутатов Александр Попов, начальник центра «Мои документы» Сергей Требунских, культработник Александр Ходыкин были отмечены юбилейными медалями «Во славу Липецкой области». Вручение наград провел глава муниципалитета Сергей Москворецкий.

По окончании официальной части праздника последовало выступление самодеятельных артистов из районного Дома культуры. Они постарались сделать атмосферу торжества незабываемой.