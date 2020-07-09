Добринские семьи принимали поздравления от Игоря Артамонова по видеосвязи

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов встретился с лучшими семьями региона и поздравил их с Днем семьи, любви и верности. Встреча проходила в режиме видеоконференции. Из большого зала районной администрации на видеосвязи находились две добринские семьи – Лесных и Юденко-Насоновых.

— Вы являетесь примером взаимоотношений и воспитания подрастающего поколения. Спасибо за ваш труд, за рождение и воспитание детей, за укрепление ценностей материнства и отцовства, — обратился к семьям Игорь Артамонов.

Затем слово предоставили некоторым семьям. Несмотря на проблемы со связью, Игорь Артамонов сумел поговорить с героями дня, после чего рекомендовал подготовить серию репортажей, ввести специальную рубрику в СМИ.

По завершении видео общения заместитель главы администрации Добринского района Олег Малыхин передал присутствующим искренние слова поздравлений от имени главы муниципалитета Сергея Москворецкого.

Семья Лесных из села Березнеговатка получила медаль «За любовь и верность». Она была учреждена в 2008 году Фондом социально-культурных инициатив, ей награждаются супруги, прожившие в браке не менее 25 лет.

Виктор Георгиевич и Лидия Васильевна Лесных.

Виктор Георгиевич и Лидия Васильевна состоят в законном браке 38 лет. Глава семьи, Виктор Георгиевич ухаживает уход за больной престарелой матерью, а до этого он возглавлял крестьянское хозяйство «Рябинушка». Лидия Васильевна – пенсионер, до выхода на заслуженный отдых работала специалистом в администрации Березнеговатого сельсовета. За годы работы, многолетний и добросовестный труд супруги Лесных неоднократно были отмечены грамотами администраций Добринского района и Липецкой области. Лидия Васильевна и Виктор Георгиевич вырастили и воспитали троих детей, а теперь помогают растить четырех внуков. Сын Евгений с отличием окончил Воронежский аграрный университет по специальности «Финансы и кредит», получив квалификацию экономиста. Работает в ПАО «Сбербанк России» г. Воронежа в должности руководителя проектов. Женат, имеет двух дочерей. Евгений ведет здоровый образ жизни. Занимается спортом: играет в футбол и хоккей, ходит в поход на байдарках, участвует в художественной самодеятельности.

Дочь Валентина с отличием окончила Липецкий базовый медицинский колледж. Имеет квалификацию фельдшера. Работает в Липецком городском родильном доме № 1 старшей акушеркой. Замужем, воспитывает дочь. В 2019 году стала лауреатом премии в номинации «Лучшая старшая акушерка». Валентина активная участница художественной самодеятельности, отличный кулинар.

Еще одна дочь, Ирина, также с отличием окончила Липецкий филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Работает заместителем руководителя дополнительного офиса ПАО «Сбербанк России» в Москве. В настоящее время находится в декретном отпуске, воспитывает сына. В часы отдыха занимается фитнесом, любит читать, увлекается театром.

В зале также присутствовала семья Юденко – Насоновых, победитель областного публичного конкурса в номинации «Лучшая трудовая династия». Ее родоначальник — Михаил Нестерович Юденко. Он родился в июне 1940 года в простой семье рабочих. Вернувшись после службы в армии в 1962 году на родину, работал запасным учителем Добринского районо. Затем — учеба в Мичуринском Государственном педагогическом институте, в стенах которого он встретил свою судьбу, девушку Екатерину Орехову.

В августе 1963 года, после свадьбы, переехали жить в Добринский район. Большую часть своей педагогической биографии супруги Юденко связали с Новопетровской средней школой: Михаил Нестерович работал учителем химии, физики, трудового обучения, был военруком, а Екатерина Михайловна — учителем биологии и заместителем директора по воспитательной работе. За верность выбранной профессии им присвоено звание «Ветеран труда».

Их старший сын Игорь и дочь Нина тоже связали свою жизнь со школой, видя перед собой пример матери и отца. Игорь Михайлович изучал тонкости педагогического мастерства на индустриально-педагогическом факультете Липецкого государственного педагогического института, вернулся в родной район. Работал в Богородицкой неполной средней школе с 1985 года. Единственный мужчина в педагогическом коллективе, он вел уроки технологии, физики, черчения, изо, физической культуры, был классным руководителем, приобщал девчонок и мальчишек к фотоделу. А когда в 1992 году его перевели в Ольговскую среднюю школу мастером производственного обучения, то стал обучать девчонок и мальчишек основам водительского мастерства, изучая с ними теорию автодела, знакомя с устройством автомобиля, подробно разбирая правила дорожного движения и оказания первой медицинской помощи в случае аварии. И стажеры, как их называли в школе, успешно сдавали экзамены на получение водительского удостоверения.

Супруга Игоря Михайловича, Ольга Ивановна, тоже учитель. Окончив в 1979 году Талицкую среднюю школу, она успешно сдала вступительные экзамены в Липецкий государственный педагогический институт на факультет иностранных языков. По окончании ВУЗа 36 лет отработала учителем иностранных языков гимназии имени И.М.Макаренкова с. Ольговка. Знание предмета, увлеченность школой, требовательность к себе и к своим ученикам, упорство в достижении поставленных целей – все это помогает ей в работе.

Ольга Ивановна и Игорь Михайлович всегда находят время для общения со своими детьми Маргаритой и Константином. Маргарита с ранних лет видела себя только в профессии учителя, как мама с папой, как бабушка с дедушкой. Сын Константин — ведущий инженер в немецкой компании. Маргарита Игоревна Насонова — самый молодой представитель династии Юденко — Насоновых. По окончании естественно-географического факультета ЛГПУ вернулась работать в родную гимназию. В настоящее время она — учитель географии, заместитель директора по воспитательной работе и учитель в средней школе станции Хворостянка. Активно участвует в общественной жизни района. У Маргариты Игоревны есть дочь Кира. Девочке всего лишь пять лет, но она очень любит читать книги, писать, рисовать, танцевать и играть в «Школу». Возможно, именно ей предстоит продолжить доброе дело учительской династии.

На видеопраздник семейная династия Юденко-Насоновых прибыла на новеньком микроавтобусе. Это – подарок от главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова «Лучшей трудовой династии региона-2020». Общую фотографию решено было сделать на фоне автотранспортного средства.

…Ромашковый праздник затронул в этот день и другие супружеские пары. За укрепление института семьи, достойное воспитание детей были отмечены семьи Матыциных, Пасошниковых, Коноваловых, Фроловых, Пригородовых, Глотовых, Поповых, Смольяниновых, Мышонковых, Филимоновых, Черновых, Саблиных, Зибровых, Дуровых, Васильевых, Губарёвых. Главы сельских поселений доставили лучшим семьям Добринского района букеты цветов, подарочные сертификаты и благодарственные письма.