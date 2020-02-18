Добринские спортсмены соревновались в областном этапе Всероссийской гонки «Лыжня России»

Добринские спортсмены отправились за сто километров, чтобы пробежать на лыжах. А победителем областного этапа Всероссийской гонки «Лыжня России» стал их земляк, 51-летний Игорь Глушков, мастер спорта России и неоднократный чемпион страны по лыжероллерам.

В районе базы отдыха «Алые Паруса», что в окрестностях областного центра, «Лыжня России» должна была состояться еще неделю назад. Очередная оттепель внесла коррективы в планы организаторов, которые вынуждены были передвинуть массовый старт на воскресенье 16 февраля.

Неопределенность небесной канцелярии отпугнула завсегдатаев этих соревнований, поэтому даже за полчаса до начала гонки зарегистрироваться и получить стартовый номер, а заодно и фирменную шапочку можно было без всяких очередей.

Во время подготовки к забегам удалось пообщаться с некоторыми членами нашей команды.

Преподаватель технического училища Константин Коробкин не пропустил ни одной областной «Лыжни». Работник районной газовой службы Олег Ледовской с 2017 года участвует в этих соревнованиях. Обоих объединяет любовь к спорту и здоровому образу жизни.

— Сегодня побежим за хорошим настроением, — говорит Константин.

— И за порцией здоровья, — дополняет его Олег.

Супруги Виктор и Нина Киселевы — пенсионеры, что не мешает им регулярно выходить на лыжню. К слову, у главы семьи общий стаж лыжника вплотную приблизился к шестидесяти годам.

— Когда мне было три года, — вспоминает В. Киселев, — отец смастерил мне маленькие лыжи. С тех пор я и влюбился в этот вид спорта. Нынешняя зима не дала нам возможности покататься вволю, но, думаю, снега на наш с супругой век еще хватит.

Преподаватель физкультуры из второй Добринской школы Сергей Мальцев привез в «Алые паруса» пятерых своих воспитанников. Игорь Щеколдин вместе с Александром и Виктором Григоровыми, а также Надежда Сергеева и Татьяна Лесных уже заявили о себе на районном уровне. Участие в областных забегах, по мнению наставника, придаст молодежи уверенности в собственных силах. А там придут и более значимые победы.

Также в составе нашей делегации в «Лыжне России-2020» приняли участие Александр Чернов, Наталья Кретова, Ирина Джаландришвили, Николай Горячев, Евгений Зимин, Вячеслав Коптев, Евгений Курганский, Маргарита Насонова, Сергей Барбашов.

Выступавшие на церемонии открытия напомнили участникам и зрителям, что в этом году вся наша страна празднует 75-летие Великой Победы, без которой не было бы у нас свободного и мирного неба над головой и, соответственно, таких спортивных праздников, как этот. А участница Олимпийских Игр-2016 Татьяна Барсук зачитала собравшимся приветственное письмо от Президента РФ Владимира Путина.

И вот — старт! В небо устремляются залпы салюта. Длинный разноцветный пелетон плавно уходит в белую даль. Добринцы выбрали для себя дистанцию в пять километров. Лишь Дмитрий Зенкин решил попробовать свои силы на «десятке», вместе с профессионалами. Занять призовое место у парня не получилось, но какие его годы!

В итоге победителем мужской гонки стал Игорь Глушков. Наш земляк в свое время получил навыки виртуозного владения не только лыжами, но и лыжероллерами у нынешнего мэра Добринки Николая Чижова. Сейчас чемпион мира работает тренером в Воронежской области.