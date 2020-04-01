Добринские земледельцы приступили к севу сахарной свеклы. В работе им помогает система ГЛОНАСС

Земледельцы ООО «Добрыня» приступили к севу сахарной свеклы, которая является для них одной из приоритетных культур. В эти дни на полях сельхозпредприятия работает мощная посевная техника.

Отличительная черта нынешней кампании – применение в работе системы ГЛОНАСС. Теперь тракторы наводит на очередную загонку сигнал со спутника, умная автоматика также совершает плановое подруливание. Задача механизатора – плавно развернуть агрегат на краю поля.

Нынешней весной в ПУ имени Ильича, где побывал наш корреспондент, предстоит засеять этой культурой 1800 гектаров пашни. Поставленную задачу селяне выполняют оперативно и качественно. На полях, где разместятся сладкие корнеплоды, еще с осени почву хорошо подготовили, выровняли и удобрили.

Опытные механизаторы Александр Потапенко и Владислав Шипиловский ведут по полю свои тракторы «Кейс», сагрегатированные с 18-рядковыми сеялками точного высева «Гаспард». У Потапенко – сцепка из двух сеялок, за один проход по полю она укладывает в почву семена на сразу 18 метрах.

Ночью полевые работы продолжаются при свете мощных фар. Для минимизации возможных огрехов и потерь, агрономическая служба сельхозпредприятия строго регламентировала скорость движения агрегатов по полю – не более пяти километров в час. Пройдя определенное расстояние, самоходные машины делают короткую остановку. В это время механизаторы определяют глубину заделки семян, а также расстояние между ними и будущими рядками. Согласно плану сев сахарной свеклы ведется в две смены.

— Все работы проводим круглосуточно, — пояснил агроном участка Павел Попов, — каждую погожую минуту используем с максимальной выгодой. Семена заделываем не глубоко, на три-пять сантиметров. Густота посевов составляет сто двадцать пять тысяч семян на одном гектаре, один погонный метр каждой борозды – это пять-шесть гранул высокоурожайных гибридных сортов.