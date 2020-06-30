Добринский район вошел в десятку лучших в регионе по итогам 2019 года

Итоги работы органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов региона за 2019 год подвели эксперты управления экономического развития Липецкой области. Гранты из областной казны за достижение наилучших показателей получат 10 районов.

По инициативе главы исполнительной власти региона Игоря Артамонова количество получателей и общая сумма дотаций в этом году увеличены в два раза. 10 районов суммарно получат 12,5 млн рублей. Тройка лучших – более чем по 2 млн рублей каждый.

Результаты оценивались в сферах экономики, образования, культуры, физической культуры и спорта, жилищного строительства и обеспечения граждан жильем, жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережения. Оценка проводилась по 62 показателям и учитывала их уровень и динамику за последние три года.

В числе таких показателей, например, объем инвестиций в основной капитал, объемы жилищного строительства, очередь в детские сады. Один из самых значимых показателей – удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления. Он позволяет оценить характер общественных настроений, выявить мнение граждан об эффективности принимаемых управленческих решений в муниципалитете.

Первое место в рейтинге занял Усманский район, второе – Тербунский, третье – Грязинский. В десятку лидеров также вошли Добринский, Добровский, Данковский, Липецкий, Хлевенский, Лебедянский и Долгоруковский муниципальные районы.

В соответствии с постановлением администрации региона денежные средства будут перечислены в районные бюджеты. Гранты планируется направить на решение вопросов местного значения, преимущественно благоустройство.

«Обустроить жизнь на конкретной улице, у конкретного дома – для этого и нужна местная власть. Необходимо, чтобы к ее работе подключались предприниматели и жители, чтобы каждый вложил свою долю труда и интереса», – считает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.