Добринский сахзавод наращивает объемы отгрузки продукции по железной дороге

В марте и апреле Добринский сахарный завод намерен вывезти на экспорт железнодорожным транспортом 50 тыс. тонн сахара-сырца через станцию Плавица. Об этом сообщает GUDOK.ru.

Ежемесячно Добринский сахарный завод отправляет по железной дороге либо до 25 тыс. тонн сахара, либо до 35 тыс. тонн гранулированного жома (отгружать продукцию одновременно не позволяет технология предприятия).

В начале 2020 года завод получил контракт на дополнительные 50 тыс. тонн сахара-сырца. В феврале уже отгружено 10 тыс. тонн, план отгрузки на март составляет 29 тыс. тонн, на апрель – 11 тыс. тонн.

Деловая встреча руководства ЮВЖД и Добринского сахарного завода в середине марта.

– Мы обсудили ход нашего взаимодействия: что мы можем сделать, чтобы увеличить объёмы отгрузок. Думаю, что есть и проблемные темы, которые мы обозначили; надеемся, что со стороны «РЖД» эти вопросы тоже будут решены, – поделился впечатлениями от встречи Владимир Арустамов, генеральный директор Добринского сахарного завода.

Он попросил Юго-Восточную дорогу оказать содействие в разрешении ситуации, которая возникла не по вине предприятия. В 2019 году на станции Чемская Западно-Сибирской железной дороги задержали вагон с фасованным в мешках сахаром и зафиксировали перевес: по накладным груза должно было быть на 2 тонны меньше. Теперь уже год в Арбитражном суде рассматривается исковое заявление ОАО «РЖД» к Добринскому сахарному заводу. Предприятие обвиняется в умышленном перегрузе и подделке документов.

Производители сахара представили видеозапись погрузки мешков с сахаром – они 50-килограммовые, их легко пересчитать. Казус в том, что вагон, перевозивший продукцию, 4 раза прошёл модернизацию. В его конструкцию были внесены изменения, в результате чего он «потяжелел» на 2 тонны. Однако собственник вагона (третье лицо) не внёс в документацию необходимые данные. При неблагоприятном исходе арбитража Добринскому заводу предстоит выплатить 1,5 млн руб. доначислений штрафов. Заместитель начальника ЮВЖД по взаимодействию с органами власти Владимир Новичихин пообещал разобраться в ситуации.

По словам Ольги Мальцевой, заместителя генерального директора предприятия по логистике, в дополнение к уже упомянутому контракту завод может получить в этом году ещё один, сопоставимый по объёмам.