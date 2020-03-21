Добринцам предложили молитву от коронавируса

На сайте Никольского храма п. Добринка появилась любопытная информация. А именно — православная молитва от коронавируса. Причем, сразу в двух версиях. Первая — для домашнего чтения. Вторая — для молебного пения в храме. К слову, в храмах Добринского благочиния таких молебнов от коронавируса пока не проводилось.

Скриншот с сайта pravera.ru

Что касается специальной молитвы для домашнего чтения от эпидемий, то читать ее может каждый, когда захочет. Ниже ее текст:

«Господи Боже наш, услыши ны, грешныя и недостойные рабы Твоя, с высоты святого престола Твоего, благость Твою грехами своими прогневавших и милосердие Твое от себе удаливших. Не взыщи с рабов Твоих, и отврати страшный гнев Твой, праведно на ны движимый, утоли пагубное наказание, отрини меч Твой страшный, невидимо и безвременно нас поражающий, и пощади убогия и слабыя рабы Твоя, и не обрекай на смерть души наша, в покаянии прибегающия с сокрушенным сердцем и со слезами к Тебе, Богу Милосердному, мольбам нашим внимающему и покаяние подающему. Яко у Тебе Единого милость и от Тебе спасение, Боже наш, и Тебе славословие приносим, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь».

Понятно, что приписка «от коронавируса» довольно условна. Эти молитвы христиане читают уже многие годы. Что поделаешь, новые испытания в виде различного рода болезней возникают перед человечеством с пугающей регулярностью.

Однако не стоит забывать и об известной поговорке, которая гласит: «На Бога надейся, а сам не плошай». И в данном случае не стоит целиком и полностью полагаться исключительно на молитвы. Следует также в обязательном порядке уделять внимание элементарным правилам гигиены и профилактике. Например, таким, какие предложены в данном видео.