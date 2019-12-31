Добринцев наградили за активную работу с ветеранами

В Липецке состоялся областной пленум по вопросам медицинского обслуживания пожилых людей. На него были приглашены представители районных ветеранских общественных организаций, каким главные врачи медицинских учреждений с заместителями подробно рассказали о новейшем оборудовании, установленном в больницах, о том, как можно сэкономить время, записавшись на приём по электронной очереди. Добринский район на этом мероприятии представляла Лилия Игоревна Самошина, заместитель главного врача по поликлинической части.

Кроме того, там же подвели итоги года по активной деятельности ветеранов. Тут наши земляки показали себя с лучшей стороны. Так, в номинации «Привлечение к общественной жизни ветеранов» призёром стала Зимина Валентина Владимировна (Березнеговатское сельское поселение), в номинации «Личное благоустройство усадьбы» отмечены Ольга Викторовна Лесных из Демшинки и Светлана Нургалиевна Волкова из Средней Матрёнки.

Специальный приз за лучшее подворье вручили Вере Ильиничне Путилиной из Хворостянки и Галине Юрьевне Лукиной из Дубового.