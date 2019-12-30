Добринцев просят поделиться фронтовыми фотографиями

В Добринском районе продолжается работа по сбору фотографий и документов об участниках Великой Отечественной войны. Их будут использовать в мозаичных картинах о войне и для просмотра через терминалы в галерее «Дорога памяти», которая будет расположена рядом со строящимся сейчас главным храмом Вооруженных сил России в парке «Патриот» в ближнем Подмосковье. Этот собор возводится под эгидой Министерства обороны и посвящен 75-летию Великой Победы.

— Мы еще раз просим жителей Добринского района, — говорит военком Сергей Копцев, — помочь нам в сборе информации для историко-мемориального комплекса. Это могут быть фотографии или другие сведения о родственниках — участниках войны. Их можно принести к нам в военкомат. На данный момент у нас уже собрана информация на 11781 человека, 535 фотографий и 20 писем фронтовиков к своим семьям.