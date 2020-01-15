Добринцы подарили Николаю Сличенко на юбилей красную рубаху

В конце декабря 2019 года Московский цыганский театр «Ромэн» представил премьеру спектакля «Так бывает», приуроченную к 85-летию художественного руководителя Николая Сличенко. Режиссером постановки выступила дочь артиста Тамилла Сличенко.

На спектакль в качестве почетных гостей были приглашены глава Добринского района Сергей Москворецкий и сотрудники нашей газеты. Особенно приятно, что в автобиографическом спектакле были использованы публикации «Добринских вестей».

По поручению главы района Николаю Алексеевичу была преподнесена в дар красная рубашка. Юбиляр был очень рад такому необычному подарку и в свою очередь передал добринцам огромный привет и благодарность за внимание и память.

По словам режиссера постановки, спектакль охватывает как творческую часть жизни Сличенко, так и личную. Вехи биографии, представленные в постановке, ведут отсчет от военного детства до наших дней. В ходе спектакля были представлены подлинные видео— и аудиозаписи выступлений народного артиста. Сам юбиляр вышел на сцену под занавес, зал долго не хотел его отпускать.

В юбилей Сличенко — 27 декабря — состоялся творческий вечер, организованный театром. На нем присутствовали представители органов власти, а также коллеги режиссера. Замечательного актера и режиссера поздравил президент.

В числе приглашенных много известных людей: режиссер Александр Ширвиндт, председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин, артисты эстрады, с которыми Сличенко связывает многолетняя творческая дружба: Лев Лещенко, Тамара Гвердцители, Александр Стеблов, артисты театра Образцова.

Сличенко известен публике и как певец, и как актер. Его сценическое обаяние, невероятная трудоспособность сделали его мастером международного масштаба. Он прошел все ступени творческого роста — от артиста вспомогательного состава, когда он пришел в театр, до художественного руководителя, стал выдающейся личностью современности. А роли, которые он сыграл, внесли огромный вклад не только в развитие цыганского искусства, но и в сценический опыт мирового театра.

Будущий артист родился в многодетной цыганской семье. В войну фашисты, планомерно уничтожавшие цыган, расстреляли у него на глазах отца. Несколько лет Николай Сличенко прожил на территории нашего района, в цыганском колхозе «Лолы Черген». От нас, взяв билет в один конец, мальчик поехал в Москву, в «Ромэн» — первый и единственный в мире цыганский театр, и остался в нем навсегда.

Николай Сличенко удостоен многих наград. Он — лауреат Государственных премий, кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней.

Присутствующие на торжествах пожелали юбиляру крепкого здоровья и долгих лет жизни. А мы выразили надежду, что этот знаменитый коллектив выступит и на и добринской сцене.