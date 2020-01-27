Добринцы присоединились ко Всероссийской акция памяти «Блокадный хлеб», которая дала старт Году памяти и славы.

Мероприятие, проведенное сегодня на Центральной площади Добринки, напомнило о мужестве жителей Ленинграда, переживших беспрецедентную блокаду миллионного города вражескими захватчиками.

Всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб» в эти дни проходит по всей стране. Она призвана напомнить о мужестве жителей Ленинграда, переживших беспрецедентную блокаду миллионного города вражескими захватчиками.

Блокада Ленинграда длилась 872 дня. По разным подсчетам, в городе погибло от 692 тысяч до 1,5 миллионов человек, и 97% из них умерли от голода. Единственной надеждой на завтрашний день был паек. Буханка хлеба постепенно превратилась в 125-ти граммовый кусочек – именно такой была минимальная норма выдачи хлеба для жителей блокадного Ленинграда.