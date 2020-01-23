Добринцы разгадают «Всероссийский исторический кроссворд»

Жители Липецкой области могут проверить свои знания событий Великой Отечественной войны, разгадав «Всероссийский исторический кроссворд».

Проект придуман в Московском городском педагогическом университете и проводится в рамках национального проекта «Культура».

Данная акция, посвящённая 75-летию Победы, пройдет в Добринке 25 января, в 15.00, в центральной библиотеке. На выполнение заданий отводится 60 минут. Также исторический кроссворд решат жители Липецка, Усмани, Задонска, Данкова, Измалково, Хлевного, Станового, Красного.

«Акции, посвящённые 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, объединяют, пробуждают интерес к истории, прививают любовь к Родине», – отмечает глава региона Игорь Артамонов.

Как сообщает региональное управление культуры, принять участие в решении кроссворда могут взрослые и дети. Для этого необходимо зарегистрироваться по телефону (4742) 74-16-48.