Добровольцы приняли участие в благотворительной акции «Подарок Деда Мороза»

Благотворительная акция «Подарок Деда Мороза» прошла в областном центре. Собранная добровольцами помощь была передана юным липчанам, семьи которых находятся в трудной жизненной ситуации.

Сбор благотворительной помощи проходил в управлении молодежной политики Липецкой области, которое выступило организатором акции.

Акция «Подарок Деда Мороза» состоялась в регионе в шестой раз. Особую важность благотворительности для общества и необходимость популяризации добрых дел в средствах массовой информации подчеркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

«В регионе много примеров, когда в городах и селах волонтеры закладывают аллеи и парки, оказывают необходимая помощь нуждающимся в ней людям. И нельзя уставать говорить об этом, и нужно быть примером самим», − считает Игорь Артамонов.