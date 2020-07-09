Долгоруковский лицей выиграл грант на создание дендропарка

Лицей села Долгоруково победил в конкурсном отборе на предоставление грантов из федерального бюджета для реализации экологического проекта совместно с органами местного самоуправления. Грант в размере 1 млн 600 тыс рублей будет направлен на создание школьного дендрологического парка на территории учебно-опытного участка лицея.

Инфраструктура зелёной зоны будет состоять из нескольких площадок: «Опытная станция (питомник), «Декоративный отдел», «Плодовые кустарники», «Дендрология». В парке установят скамейки, топиарии, фонтан, разобьют цветочные клумбы.

«Важно, чтобы жители заботились о своей малой родине, и предлагали интересные идеи, которые могут рассчитывать на государственную поддержку», – отмечает глава региона Игорь Артамонов.