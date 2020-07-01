Долгострой в ЖК «Европейский» в Липецке введён в эксплуатацию

Проблемный дом в ЖК «Европейский» в Липецке официально введён в эксплуатацию. Сегодня новостройку посетил глава администрации Липецкой области. Игорь Артамонов встретился с дольщиками, посмотрел квартиры, которых липчане ждали несколько лет.

Строительство объекта началось в 2014 году. Компания «СУ-5 Трест «Липецкстрой-М» должна была сдать дом в конце 2018 года. Будущим жильцам было продано 23 квартиры. Однако застройщик не исполнил свои обязательства вовремя. На момент остановки строительства готовность объекта составляла 25%.

В июле 2019 года недостроенное здание было включено в Единый реестр проблемных объектов, уже в сентябре того же года между прежней строительной фирмой в лице конкурсного управляющего и новой – АО «ДСК» – был заключён договор подряда на завершение строительства проблемной многоэтажки.

За девять месяцев специалисты АО «ДСК» возвели стены с шестого по семнадцатый этажи, провели остекление, электромонтажные, сантехнические, штукатурные, отделочные, кровельные работы, благоустроили прилегающую территорию. 23 собственника в ближайшее время получат ключи от квартир. Всего до конца года в Липецке в правах будут восстановлены 1362 участника долевого строительства.

«В прошлом году было сдано семь проблемных домов, в этом году – ещё семь. Ударным будет завершающий квартал. В следующем году мы сдадим ещё пять домов. Остаётся открытым вопрос по дому на улице 50 лет НЛМК. Сейчас мы ждём решение», – сообщил глава региона Игорь Артамонов.

Решение проблем липецких дольщиков продолжится и в 2021 году – в эксплуатацию будут введены ещё пять домов, 447 человек получат долгожданное жильё.