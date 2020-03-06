Дольщиков дома по ул. Ударников заверили, что они получат жилье в срок

Дольщиков дома №24 по улице Ударников волнует судьба их дома. Они обратились в региональное управление строительства и архитектуры с просьбой разъяснить, почему было приостановлено его строительство и будет ли он сдан в срок. Представители застройщика, Госстройнадзора и профильного управления встретились с дольщиками.

Как рассказали специалисты надзорного органа, в отношении дома проводились установленные законодательством проверки на соответствие требованиям проектной документации. Многоквартирный дом является объектом высокого риска, поэтому за период строительства должно быть не меньше 12 таких проверок. Застройщик на объекте новый, поэтому была составлена и новая программа проверок. В настоящее время замечаний со стороны Госстройнадзора нет – строительная часть экспертизу прошла.

Застройщик сообщил дольщикам, что сейчас проводится ревизия инженерных коммуникаций. Выявлено, что тепловой пункт необходимо перепроектировать: его мощности не хватит, чтобы отапливать дом. При этом застройщик заверил, что нынешняя приостановка работ никак не отразится на сроке сдачи дома по договорам – сентябрь 2020 года.

Работы на подавляющем большинстве проблемных объектов идут по утвержденному графику, отмечают в управлении архитектуры и строительства.

«Власть и дольщики совместно контролируют процесс завершения возведения домов, которые уже получили новых застройщиков или только ждут своих инвесторов», — считает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.