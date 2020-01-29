Дрова и уголь больше не нужны. Жители Никольского радуются пришедшему в их дома газу

В декабре прошлого года в село Никольское Хворостянской администрации пришло «голубое» топливо. А на днях корреспондент «районки» побывал в сельской глубинке и пообщался с местными жителями.

— Как хорошо хотя бы на старости лет пожить в цивилизации, — делится своим мнением Виктор Тарыгин. — Теперь не надо думать, где купить дрова и уголь, регулярно следить за печкой, разжигать ее, выносить золу. Захотел попить чай — включил газовую плиту.

На газификацию дома у 78-летнего Виктора Трофимовича ушло порядка 180 тысяч рублей, из которых 40 пошли на переделку системы отопления. Но пенсионер не жалеет о потраченных деньгах. Комфорт в таком возрасте стоит гораздо дороже, поэтому селянин был одним из первых счастливчиков, кому подключили газ.

На сегодня, по словам главы поселения Владимира Курилова, в Никольском полностью газифицированы 5 домовладений (подключены котлы и плиты). Еще в одном доме подключена газовая плита. В 10 – газовая инфраструктура подведена к жилью. Весной их владельцы продолжат газификацию.

Благодаря газификации села в этом году здесь собираются построить два новых дома. Это местные жители, которые в свое время покинули малую родину и жили в городе. Теперь они решили вернуться назад в свое село, где и экология лучше городской, и природа радует взгляд. Одна из семей — предпенсионного возраста, другая примерно лет 40. Сейчас обе семьи завозят нужные стройматериалы и скоро приступят к строительству.