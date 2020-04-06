ДТП в Добринке. «Форд» съехал с дороги, водитель в больнице

В минувшую субботу, 4 апреля, в Добринке около половины восьмого вечера на улице Строительной 47-летний водитель «Форда» не справился с управлением и съехал с дороги. С травмами мужчину госпитализировали, сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Предварительной причиной автоаварии стало несоответствие скорости конкретным условиям движения.

При выборе скорости, помимо соблюдения требований ПДД, водитель должен ориентироваться на конкретные дорожные и погодные условия. В межсезонье это особенно важно, так как из-за разницы дневных и ночных температур сырое дорожное покрытие может быть скользким, предупреждают в Госавтоинспекции.