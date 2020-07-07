Два добринских фронтовика отпраздновали дни рождения

Два добринских фронтовика отпраздновали свои дни рождения. Для Петра Андреевича Лебедева из села Талицкий Чамлык 6 июля стало юбилейной датой. Ему исполнилось 95 лет. Василий Григорьевич Кукин из села Дурово принимал поздравления 96-й раз.

Небольшой уютный домик при въезде в Талицкий Чамлык на улице Нестерова. Красная звезда на террасе указывает на то, что здесь живет очень уважаемый в селе человек, бывший фронтовик. Гостей из районного центра Петр Лебедев вместе с дочерью Ольгой встречают очень радушно. Глава муниципалитета Сергей Москворецкий общается с ветераном уважительно, по-сыновьи. Для руководителя Добринского района эти люди — живая история мужества и героизма. Очень жаль, что с каждым годом их остается все меньше. Для виновника торжества он привез подарок и цветы.

Теплые слова и подарки для Петра Андреевича доставила в Талицкий Чамлык председатель районного Совета ветеранов Лидия Егорова. От имени Президента страны Владимира Путина старому солдату вручили приветственный адрес и небольшое денежное вознаграждение. Эту почетную миссию выполнил директор добринского Центра социальной защиты населения Павел Новиков.

В годы Великой Отечественной войны красноармеец Лебедев воевал в составе 417-й дивизии 1-го Украинского фронта, освобождал южные рубежи СССР, воевал в Крыму. Имеет боевые награды.

— Нам, старым людям, — сказал юбиляр, — очень необходимо внимание. Все остальное у нас есть. Огромное спасибо, что не забываете…

Василий Григорьевич Кукин — единственный из оставшихся в живых фронтовиков-добринцев, принимавших участие в обороне Сталинграда. Битва на волжских берегах стала для него отправной точкой по военным дорогам. В те дни бронетанковая группировка Манштейна пошла на помощь блокированным в черте города войскам фельдмаршала Паулюса. В бой с немцами вступила вторая гвардейская армия. В ее составе наш земляк, служивший в разведке, корректировал огонь зенитных батарей по вражеским самолетам.

За доблесть, проявленную Василием Григорьевичем в боях под Сталинградом и на Курской дуге, на груди у ветерана красуются, среди множества других, две медали «За отвагу».

Глава Добринского муниципального района Сергей Москворецкий очень долго общался со старым солдатом. В ходе разговора живо интересовался, как живет фронтовик, какие проблемы его волнуют, нуждается ли он в помощи. Ценный подарок и букет цветов стали для него приятным сюрпризом.

И Петр Андреевич Лебедев, и Василий Григорьевич Кукин чувствуют себя хорошо. От всех добринцев Сергей Москворецкий пожелал им здоровья и долгих лет жизни. Именинники обещали прожить как минимум до ста лет.

— А там посмотрим, — с улыбкой сказал Кукин.