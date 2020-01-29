Два грузовика столкнулись в Ольховке. Обошлось без пострадавших

Одно дорожно-транспортное происшествие произошло на дорогах Добринского района в период с 23 по 29 января.

Случилось оно 25 января в селе Ольховка днем, в 13.20. Водитель «КамАЗа» нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и допустил столкновение с грузовым автомобилем «Хендай». В аварии обошлось без пострадавших. Механические повреждения получили только сами машины.

По информации инспектора ДПС Виктора Юшкова, за тот же период сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по Добринскому району было выявлено 71 нарушение правил дорожного движения. В двух случаях были остановлены 2 водителя, управлявшие автомобилями в состоянии алкогольного опьянения.