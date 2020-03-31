Сокращается транспортное сообщение между Липецком и Москвой

Автобусное сообщение между Липецком и Москвой сокращается до минимума. Такое решение было принято многими перевозчиками в целях исполнения поручений оперативного штаба Липецкой области по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Перевозчики, обслуживающие маршруты «Липецк – Москва», временно приостанавливают обслуживание пассажиров по этому маршруту с 1 апреля 2020 года. Автобусы по маршруту «Елец – Москва» будут совершать один рейс в сутки. Железнодорожное сообщение со столицей по маршрутам Липецк – Москва и Грязи – Москва пока не изменится: ОАО «РЖД и АО «ФПК» не планируют вносить изменения в периодичность движения поездов по указанным направлениям.

В связи с мероприятиями по борьбе с распространением инфекции перевозчики отмечают значительное падение пассажиропотока на всех видах транспорта. В Липецком аэропорту пассажиров стало меньше на 90%. На пригородных железнодорожных поездах передвигается вдвое меньше людей, чем ранее, на межмуниципальных автобусных маршрутах падение составило 60%. Количество межмуниципальных маршрутов сокращено со 135 до 130, на 75ти из них на треть уменьшили количество рейсов. Из 333-х городских маршрутов на сегодня действуют 209.