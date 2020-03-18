Движение на автодороге Липецк-Грязи-Песковатка будет временно ограничено

Движение на путепроводе в районе поселка Новая Жизнь на автодороге Липецк-Грязи-Песковатка временно ограничат в ночь с 20 на 21 марта. Здесь продолжается реконструкция в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Как сообщили в управлении дорог и транспорта Липецкой области, на путепроводе организуют реверсивное движение со светофорным регулированием. Во избежание пробок водителям рекомендуют пользоваться объездом через дамбу Матырского водохранилища или через «Восточный обход промышленной зоны города Липецка». Движение грузового транспорта на реконструируемом участке пока ограничат.

На межмуниципальных маршрутах пригородного сообщения №№106, 407 Липецк (пл. Мира) – Грязи, Грязи – Липецк, №112 Липецк (пл. Мира) – Казинка, №592 Липецк – Грязи – Березняговка» (в выходные дни) схема движения не изменится, однако ожидается увеличение времени сообщения, отметили в управлении. Движение на путепроводе будет ограничено чуть больше двух недель. Перекрытую полосу планируется открыть в ночь на понедельник, 6 апреля.

Работы по реконструкции сооружения ведет белгородская мостостроительная фирма ООО «Автомост». Общая протяженность объекта составляет 635,1 метра, самого путепровода – 79,76 метра. Движение в сторону города Грязи будет организовано по существующей автодороге, которая также будет реконструирована, а движение в обратном направлении пойдет по вновь построенному сооружению. Ширина проезжей части там составит девять метров. Завершатся работы в конце нынешнего 2020 года.

«Без разветвленной дорожной сети невозможно достижение тех стратегических целей, которые ставит перед нашим регионом время: повысить благосостояние и качество жизни населения, обеспечить темпы экономического роста и инвестиционную привлекательность Липецкой области», – считает руководитель исполнительной власти региона Игорь Артамонов.