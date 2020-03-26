Единая диспетчерская служба принимает обращения по ситуации с коронавирусом

В единой диспетчерской службе Липецкой области принимают сообщения от жителей по ситуации с коронавирусом.

Специалисты принимают звонки, помогают липчанам сориентироваться по всем вопросам, в частности по взаимодействии с поликлиникой. Только за один день поступает около 400 обращений.

Особое внимание — лицам, прибывающим на территорию региона из-за рубежа. Если вы вернулись из заграничной поездки или контактировали с лицами, прибывшими из стран, неблагополучных по коронавирусу, необходимо незамедлительно сообщать о своём возвращении в Россию и соблюдать правила самоизоляции.

Звонки принимаются круглосуточно по номеру 8-800-450-48-48.