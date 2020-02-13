Единый план привлечения инвестиций обсудили на заседании Совета при полпреде Президента РФ

Организацию работы по привлечению инвестиций обсудили участники заседания Совета при полномочном представителе Президента России в Центральном федеральном округе. В заседании совета приняли участие представители властей всех 18 регионов округа, в том числе глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Полпред Президента России в ЦФО Игорь Щёголев отметил, что регионам нужен единый план привлечения инвестиций, который позволит успешнее работать и с инвесторами, и с федеральными ведомствами.

«Наша цель — из 18 разрозненных региональных планов сделать сводный план привлечения инвестиций в ЦФО. Именно такой план, как нам представляется, позволит перейти всем вместе на новый качественный уровень взаимодействия с инвесторами и федеральными ведомствами», — сказал Игорь Щёголев.

При таком подходе инвестиционное продвижение становится намного дешевле для каждого отдельно взятого региона, добавил полпред. Кроме того, единый план должен исключить ситуации, когда правильные инициативы тонут в межведомственном документообороте. Игорь Щёголев также подчеркнул, что работа по привлечению инвестиций в регионы должна носить целевой характер. Необходимо выполнить задачу Президента — обеспечить темпы роста не менее чем на 5% в год. Для субъектов РФ этот показатель составляет 27% от ВРП. Для многих регионов — это высокая планка.

Липецкая область занимает ведущие позиции по основным социально-экономическим показателям, входит в тройку лидеров ЦФО по динамике привлечения инвестиций. Более 18 млрд рублей составили иностранные инвестиции в экономику Липецкой области в 2019 году, что на 12,5% превысило показатели 2018 года.

«В Липецкой области вложения в основной капитал растут, будем ускорять эти темпы. Мы ищем сторонников, готовых инвестировать и реализовывать самые разные проекты на территории региона, — подчеркивает Игорь Артамонов. — При взаимной заинтересованности и конструктивном сотрудничестве мы сможем добиться серьезного роста в этой сфере».

Также на заседании отмечалось, что от объема привлеченных инвестиций зависит возможность создания высокопроизводительных рабочих мест, развитие малого и среднего бизнеса, сокращение бедности, уровень реальной среднемесячной заработной платы и доходов региональных бюджетов, которые могут быть направлены на реализацию национальных проектов.