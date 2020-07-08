Эксперты в прямом эфире расскажут о новых программах поддержки предпринимателей и самозанятых

Прямой эфир с начальником управления экономического развития Липецкой области Сергеем Курбатовым состоится 9 июля на площадке «Мой бизнес». В частности, он расскажет о федеральной субсидии для предпринимателей и некоммерческих организаций на проведение дезинфицирующих и профилактических мероприятий, о поддержке самозанятых в Липецкой области, а также о региональной субсидии для предпринимателей, работающих в сфере торговли непродовольственными товарами (ОКВЭД 47.8).

Кроме того, в прямом эфире выступит заместитель начальника отдела санитарного надзора управления Роспотребнадзора по Липецкой области Наталья Курилова. Представитель ведомства даст рекомендации по организации продовольственной торговли в условиях сохранения рисков распространения COVID-19.

Присоединиться в 16:00 к трансляции можно здесь. После эфира дополнительные материалы будут доступны в пабликах регионального центра «Мой бизнес», телефон его горячей линии 8 800-301-76-75. «Атмосфера конструктивного взаимодействия в ходе непосредственного общения всех заинтересованных сторон способна стать одним из серьезных факторов в процессе выработки дополнительных мер поддержки тем жителям Липецкой области, кто сегодня в силу ограничений из-за распространения коронавируса несет значительные убытки», – считает руководитель исполнительной власти региона Игорь Артамонов.