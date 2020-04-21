Экспозиция «Стена Памяти» появится в областной юношеской библиотеке

В преддверии празднования 75-летия Победы в Липецкой областной юношеской библиотеке проходит патриотическая акция «Стена Памяти». Она стартовала 20 апреля и завершится 24 июня.

В библиотеке создают памятную экспозицию, на которой разместят копии фотографий участников Великой Отечественной войны, выписки из наградных документов и другие материалы.

«Стена Памяти» станет наглядным рассказом через фото и документы из семейных архивов о славной истории Великой Победы на примере героев каждой семьи, где бережно хранят память о погибших и ветеранах, сообщает региональное управление культуры и туризма.

Желающие принять участие в создании памятной экспозиции могут присылать фотоматериалы о фронтовиках-победителях, сопроводив их биографическими сведениями или рассказом, на электронную почту: admltl@lipetsk.ru.

Все подробности акции на официальном сайте библиотеки.