Экспозиция «Стена Памяти» появится в областной юношеской библиотеке

В преддверии празднования 75-летия Победы в Липецкой областной юношеской библиотеке проходит патриотическая акция «Стена Памяти». Она стартовала 20 апреля и завершится 24 июня.
В библиотеке создают памятную экспозицию, на которой разместят копии фотографий участников Великой Отечественной войны, выписки из наградных документов и другие материалы.
«Стена Памяти» станет наглядным рассказом через фото и документы из семейных архивов о славной истории Великой Победы на примере героев каждой семьи, где бережно хранят память о погибших и ветеранах, сообщает региональное управление культуры и туризма.
Желающие принять участие в создании памятной экспозиции могут присылать фотоматериалы о фронтовиках-победителях, сопроводив их биографическими сведениями или рассказом, на электронную почту: admltl@lipetsk.ru.
Все подробности акции на официальном сайте библиотеки.
«Мы обязаны помнить святой подвиг нашего народа, – отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. – Акции, посвящённые 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, объединяют, пробуждают интерес к истории, прививают любовь к Родине».
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