Экстренные службы Добринского района отработали навыки взаимодействия при ликвидации ДТП

В течение двух дней в Добринке проходили командно-штабные учения, в ходе которых экстренные и оперативные службы отрабатывали вопросы ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах транспортной инфраструктуры. В очередной раз их участники ликвидировали последствия условного дорожно-транспортного происшествия. Сейчас это наиболее актуальный вопрос, так как в последнее время участились случаи ДТП, связанные с пассажирским транспортом. Все действо происходило на пересечении улиц Корнева и Строительной.

Согласно легенде, в единую дежурно-диспетчерскую службу Добринского района поступило сообщение от очевидца дорожно-транспортного происшествия, которое случилось на автодороге «Добринка — Липецк», у села Пушкино. В результате выезда на встречку произошло столкновение пассажирского «Пазика» и «КамАЗа».

В короткое время на место условного ДТП были стянуты все оперативные службы: пожарные-спасатели, ГИБДД, скорая помощь, дорожники, автотранспортное предприятие, райпо, коммунальщики и другие. Все они уложились в нормативы, что было отмечено организаторами учений. «Ликвидация» последствий условного ДТП заняла непродолжительное время, и каждая из служб четко выполнила возложенные на них обязанности.