Экстренные службы Добринского района в период самоизоляции работают в штатном режиме

Во время всеобщей самоизоляции экстренные службы района, отвечающие за обеспечение людей коммунальными услугами, ни на минуту не прекращают свою работу

Тепло, газ, электричество, вода: все в эти дни подается добринцам в привычных объемах. Наш корреспондент своими глазами увидел, как четко и по-деловому проходит в эти дни трудовая вахта у работников комплекса «Добринский» филиала «Южный» ОГУП «Липецкоблводоканал».

Более сорока порывов водопроводных сетей ежемесячно ликвидирует аварийная бригада этого предприятия. На этот раз тревожный сигнал пришел на пульт ЕДДС из поселка Плавица, от жителей улицы Зеленой. По их словам, рядом с домом номер три из-под земли показался ручеек и вместе с этим резко упал напор воды у ее потребителей. Аварийщики во главе с мастером водоснабжения Сергеем Артемовым оперативно прибыли на место порыва. В составе технической группы — АС-машина Валерия Смирнова на случай, если придется откачивать воду из ямы или колодца, и пассажирский УАЗик Андрея Курганникова, в котором передвигается по району аварийная бригада.

Сразу по прибытии в Плавицу экскаваторщик Виктор Кортьеков приступил к выемке грунта. Как только показалась водопроводная труба, техника взяла тайм-аут. Для того, чтобы не повредить магистраль ковшом агрегата, потребовалась небольшая ручная работа. Слесари Николай Злобин и Сергей Колесников лопатами аккуратно откопали место порыва, очистив его от грязи. Как оказалось, весеннее движение грунта надломило металлическую трубу. В этом случае коммунальщики используют так называемую свёртную муфту, своеобразный цилиндрический зажим, оборудованный резиновыми уплотнителями. Части муфты слесари соединили между собой болтами, чтобы корпус в собранном виде успешно выдерживал высокое внутреннее и внешнее давление на поврежденном участке. Проблема устранена, экскаватор засыпал яму и выровнял верхний слой земли. Добринские аварийщики отправились на «базу». Повествование получилось лаконичным, а на самом деле вся работа заняла почти три часа.

— Работаем в штатном режиме, — говорит директор комплекса «Добринский» Николай Титов, — на сообщения про порывы водопроводов мы сразу реагируем. Наше место работы — весь Добринский район. Среди заявок на аварийный ремонт систем водоснабжения особый приоритет, да простят меня остальные абоненты, отдаем детским садам, больницам и школам.

Более десяти лет в Добринке работает первая очередь канализационно-насосной станции (КНС). Общий подземный трубопровод собирает сточные воды от бани, первого лицея и второй школы, бассейна, детского сада номер два, жилого микрорайона по улице Воронского, корпусов новой больницы и поликлиники, и транспортирует их на очистные сооружения. В день, когда ремонтировали водопровод в Плавице, остановился насос на местной КНС. Мастер водоотведения Александр Жданов, операторы ОС Михаил Якимов и Владимир Крутских, а также крановщик Виктор Ширяев за полчаса устранили неисправность. Насос оказался в полном порядке, его лопасти оказались прочно забиты кусками материи. В умелых руках — дело спорится. И вот уже перекачивающий агрегат занимает свое место в канализационном колодце. Для сточных вод путь снова открыт.

Вопросы бесперебойной подачи воды, газа и электричества населению Добринского района находятся под контролем главы муниципалитета Сергея Москворецкого. Этой теме он уделяет постоянное внимание во время заседаний районного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции.