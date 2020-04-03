Электронный вариант «Книги памяти» можно посмотреть в интернете

В муниципальных библиотеках завершается третий финальный этап акции по сбору воспоминаний, фотографий писем и других документальных свидетельств событий Великой Отечественной войны.

«Нужно бережно хранить военную историю, правду о событиях прошлого и воспитывать на примере подвига героев молодое поколение», – считает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Липчане уже сейчас могут полистать электронный вариант «Книги Памяти», почитать фронтовые письма и увидеть бесценные фото тех лет. Наградные документы, фронтовые треугольники, фотографии и истории героев Победы, а также актуальная информация о реализации акций проекта «Память сильнее времени» размещены на портале муниципальных библиотек Липецка и в социальных сетях.

После завершения карантина сотрудники библиотечной системы продолжат работу над формированием и изданием электронного сборника фронтовых писем и созданием электронной «Книги Памяти», сообщает «Липецкая газета».